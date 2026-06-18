İsmail Kartal Dördüncü Kez Fenerbahçe\'de

Fenerbahçe ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlayan İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında 4. dönemine başlayacak.

İsmail Kartal, 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden Fenerbahçe'nin başına getirildi. Daha önce sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Kartal, 2014-2015, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarının ardından dördüncü kez Fenerbahçe Teknik Direktörü oldu.

Kartal, 2010-2014 yılları arasında yardımcı antrenör olarak önce Aykut Kocaman, ardından Ersun Yanal ile birlikte çalıştı. 2014 yazında teknik direktörlük görevine getirilen deneyimli çalıştırıcı, ilk döneminde takımın başında 46 maça çıktı ve 2.17 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, söz konusu sezonda ligi ikinci sırada tamamlarken, TFF Süper Kupa şampiyonluğunu kazandı.

Kartal'ın 2. dönemi

İsmail Kartal, Ocak 2022'de yeniden Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak takımın başına ikinci kez geçti. Deneyimli çalıştırıcı, bu dönemde sarı-lacivertlilerin başında tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada görev aldı. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de son 14 maçında mağlubiyet yüzü görmezken, bu süreçte 11 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Sezonun ilerleyen bölümünde lider Trabzonspor'un 20 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, yakaladığı galibiyet serisiyle puan farkını önemli ölçüde azaltarak ligi 73 puanla ve 8 puan farkla ikinci sırada tamamladı.

Rekorlar kırdığı sezonu kupasız kapattı

İsmail Kartal, 2022 yazında ayrıldığı Fenerbahçe'ye bir yıl sonra yeniden döndü. Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Kartal, yenilenen kadroyla sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde başladı. Sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde hem Avrupa kupalarında hem de ligde etkileyici bir başlangıç yaparak çıktığı ilk 19 resmi maçın tamamını kazandı. Süper Lig'deki ilk yenilgisini 11. haftada Trabzonspor karşısında alan Fenerbahçe, sezonun kalan bölümünde mağlubiyet yaşamadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaşarak sezonu 99 puanla tamamlarken, rakip fileleri de 99 kez havalandırdı. Derbi karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 19 lig maçında da mağlup olmadı ve topladığı 51 puanla kulüp tarihine geçen bir rekora imza attı.

İsmail Kartal yönetimindeki takım, Konferans Ligi'nde ise çeyrek finalde Olympiakos'a penaltı atışlarında kaybetti. 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 58 maça çıkan İsmail Kartal, 2.40 puan ortalaması yakaladı.

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