İsmail Kartal: Fred transferi için bitmeden konuşmak istemiyorum - Son Dakika
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İsmail Kartal: Fred transferi için bitmeden konuşmak istemiyorum

11.08.2023 09:10

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Maribor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından Fred transferi hakkında konuşmak istemediğini belirtti. Kartal, gerçekleşmeden bir şey söylemenin doğru olmadığını ifade etti. Ayrıca, maçın zorlu geçtiğini ve takımının pozisyon almadaki zorlukları çözdüğünü söyleyerek oyuncularını tebrik etti. Kartal, Fenerbahçe'ye olan bağlılığını ve taraftarların desteğini vurgulayarak şampiyonluklar ve kupalarla onlara karşılık vermek istediğini dile getirdi.

Konferans Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Maribor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Fred transferi için bitmeden konuşmak istemediğini belirtti.

"GERÇEKLEŞMEDEN BİR ŞEY SÖYLEMEMİZ DOĞRU OLMAZ"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar biten bir şey yok. Bitmeyen bir şey için konuşmak doğru olmaz. Bekleyelim bakalım. Gerçekleşmeden bir şey söylememiz doğru olmaz." dedi.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"POZİSYON ALMADA BİZİ ZORLADILAR"

Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Rakibimizin bundan önce oynadığı maçlarını takip ettik. Organize, koşan, sahada ne yapmak istediğini bilen bir takım. Biz de buna göre dersimize çalıştık. İkinci yarıda yaptığımız Szymanski değişikliğiyle baskımızı sertleştirdik. Sonra goller geldi. Karşılamada ve pozisyon almada bizi zorladılar. Burayı çözmemiz güzel oldu. Kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Geriye de düşebiliriz, taraftarımızın sabırlı olması lazım. Maç bitene kadar oyuncuları ve takımı desteklemesi gerekiyor. Uzun bir maratona giriyoruz, tüm oyunculara ihtiyacımız var. 1.5 aydır oyuncularla çalışıyoruz. Takımınızı ne kadar iyi tanırsanız, o kadar maçlara da oyuncuları rakibe göre değerlendirebilirsiniz. Bugün de böyle olduğu için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Orada da en iyi şekilde ülkemizi ve Fenerbahçe'yi temsil edip, ülke puanına katkı sağlamak ve turu geçmek istiyoruz.

"TOP BİZDEYKEN SÜREKLİ BİR ARAYIŞ İÇİNDEYİZ"

Pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Kaptırdığımız yerde, en yakın oyuncuların basmasını istiyoruz. Topu bir an önce almak istiyoruz. Top bizdeyken de sürekli bir arayış içindeyiz. Bunlarla ilgili sürekli çalışıyoruz. Bugün de kazandığımız için mutluyuz. İlk yarı zor geçti ama ikinci yarıda oyunu çözmesini bildik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularım hepsi istekli, çalışmayı seviyorum. Şu anda her şey iyi gidiyor, inşallah sonu da güzel bitecek.

"FENERBAHÇE'NİN EVLADIYIM"

Ben Fenerbahçeliyim, tribünlerden gelen Fenerbahçe'nin evladıyım. Geçmiş yıllarda da burada çalıştım. Aramızda gönül bağı var. Bana destekleri için teşekkür ediyorum. Samandıra'da gece gündüz çalışıp, bu büyük camiaya sevgi ve saygılarının karşılığını vermek istiyorum. Şampiyonluklar ve kupalarla onlara bu coşkuyu karşılığını vermek istiyorum.

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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