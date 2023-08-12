İsmail Kartal, kağıttan okuma tartışmalarına açıklık getirdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de 3'üncü dönemine başlayan teknik direktörü İsmail Kartal, TRT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu.

KAĞIDA BAKIP KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Kartal, Tete sorusu sonrası kağıttan okuyarak cevap vermesi ve bu durumun sosyal medyada tartışma konusu olması hakkında da açıklama yaptı.

"BUNDAN SONRA KAĞITTAN OKUMAM"

Kağıda bakma konusuna açıklık getiren Kartal, "Önümüze iki kağıt alıyoruz basın toplantılarında. Gelecek sorulara karşı unutmamak adına, atlamamak için, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için notlar alıyoruz. Bazı şeyleri kaçırabiliyoruz, bununla karşılaşmamak için böyle bir şey oldu. Bundan sonra da kolay kolay kağıttan okumam. Öyle bir şey söz konusu değil. Bundan sonra da kağıttan okumamaya gayret edeceğim" dedi.