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İsmail Kartal: 'Maçı kazanıp lider çıkmak istiyoruz' - Son Dakika
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İsmail Kartal: 'Maçı kazanıp lider çıkmak istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile yapacakları maçta galip gelerek liderlik için mücadele edeceklerini söyledi. Kartal, federasyonun aldığı kararı değiştiremeyeceklerini belirtirken, Avrupa'daki hedeflerinin değişmediğini ve takımın eksiksiz bir şekilde ilerlemek istediğini ifade etti.

İsmail Kartal: \'Maçı kazanıp lider çıkmak istiyoruz\'
14.12.2023 - 00:15,
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- İsmail Kartal: "Maçı kazanıp lider çıkmak istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal:

"Federasyonun aldığı kararı değiştirecek gücümüz yok"

"Gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Spartak Trnava maçıyla ilgili, "Elimiz güçlü, kadromuz geniş buna göre de taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanıp buradan lider, en kötü ikinci olarak çıkmak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile futbolculardan İrfan Can Kahveci basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertli taraftarların önünde kazanmak istediklerini belirten İsmail Kartal, "Rakibimiz, onlarla oynadığımız maçtan sonra 13 resmi maç yaptı. Bunlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kendilerini yakından takip ediyoruz. Kendi seyircimiz önünde kazanmak tek hedefimiz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Yarınki maçta elimiz güçlü, kadromuz geniş buna göre de taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanıp buradan lider, en kötü ikinci olarak çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Federasyonun aldığı kararı değiştirecek gücümüz yok"

Spartak Trnava maçının kadrosunu yapılacak son idmandan sonra belli olacağını kaydeden Kartal, "Biz kazandığımız zaman yarınki maç ne olursa olsun çıkmayı garantiliyoruz. Liderlik için averaj önemli onun da matematiğini yapıyoruz. Önceliğimiz maçı kazanıp çıkmak. Pazartesi akşamı yaşananlardan dolay geçmiş olsun demek istiyorum. Bu tür olayların tekrar edilmemesini umuyorum. Bu fikstür federasyonun aldığı karar. Benim buradan herhangi bir yorum yapmam doğru değil. Federasyonun aldığı kararı değiştirecek gücümüz yok. Kendi evimizde oynarken şimdi deplasmanda oynayacağız. Maalesef bu kararla bizimle alakalı sorunlar çıktı ortaya" ifadelerini kullandı.

"Gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz"

Avrupa'daki hedeflerinde değişiklik olmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Yarın kazanınca gruptan çıkacağız, gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Sakatların dönmesiyle onların verdiği enerjiyle eksiksiz şekilde önümüze bakıyoruz. Sadece Zajc ve Becao'nun durumları hala devam ediyor ama genel olarak iyi durumdayız. Ligin lideriyiz yarın da taraftarlarımızla güzel oyunla yola devam etmek istiyoruz" dedi.

İsmail Kartal, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Becao'nun son durumu hakkında da konuştu. Kartal, "Becao'nun durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Zannediyorum ki ocak ayının ortalarına doğru takım antrenmanlarına başlar" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA
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