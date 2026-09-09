İsmail Kartal: Taraftar desteği, Roma karşısında en büyük itici gücümüz olacak - Son Dakika
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İsmail Kartal: Taraftar desteği, Roma karşısında en büyük itici gücümüz olacak

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın Roma'yı konuk edecekleri maçta taraftar desteğinin en büyük itici güçleri olacağını söyledi. Kartal, Roma'nın güçlü bir takım olduğunu ancak eksikliklerini tespit ettiklerini, farklı bir dizilişle sahaya çıkacaklarını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik direktörü İsmail Kartal, söz konusu müsabakada en büyük itici güçlerinin taraftarlar olduğunu söyledi.

İsmail Kartal ve sarı-lacivertlilerin Slovak kaptanı Milan Skriniar, yarın saat 19.45'te başlayacak müsabaka öncesinde maçın yapılacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, Roma'nın analizlerini yaptıklarını belirterek "Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. İtalya Serie A'da üç maç yaptılar. Üçünü de kazandılar. İki senedir Gian Piero Gasperini gibi iyi bir teknik adama sahipler. Roma, sahanın her yerinde adam adama oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Oyunu riske ettikleri bölümler de var. Rakibin eksikliklerini tespit ettik, elimizden geleni yapacağız. Taraftarın desteği en büyük itici gücümüz olacak. Kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Roma'nın boşluklarından yararlanmaya çalışacaklarını aktaran Kartal, "Roma'nın neler yaptığını biliyoruz. Ona göre kurgumuzu kuracağız. Bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsi her sistemde oynamayı biliyor. Roma'ya karşı farklı bir dizilişimiz olacak." diye konuştu.

Yarınki maçta tamamen geçiş oyunu oynamayacaklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Roma, iyi bir takım. Sahanın her yerinde rakibe baskı yapıyorlar. Kendilerine göre oyunu riske ettikleri alanlar var. Biz de o alanları kullanarak iyi bir sonuç elde etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Her bir oyuncumuz çok kıymetli"

İsmail Kartal, kadrolarındaki bütün futbolcuların çok kıymetli olduğunu söyledi.

İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sakatlığının devam ettiğini dile getiren Kartal, "Elimizde 25 tane çok değerli oyuncu var. Her oyuncumuz çok kıymetli. Oyuncuların Asensio'yu ve Guendouzi'yi aratmayacaklarını düşünüyorum." dedi.

Kartal, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek "Bunu hep beraber başardık. Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Oyuncular da çok heyecanlı. Hepsi elinden geleni yapacaktır. Yarın asıl önemli olan isimler veya sistem olmayacak. Herkes yüreğini ortaya koyacaktır. Kendimden ve oyuncularımdan eminim." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Kartal, "Onlar varsa biz de varız. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara minnettarız. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu bir Şampiyonlar Ligi ve strateji maçı. Taraftarın bunun bilincinde olması gerekir. Oyunun bitiş düdüğüne kadar hep beraber mücadele etmeliyiz." yorumunu yaptı.

Skriniar: "Taraftara karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var"

Slovak futbolcu Milan Skriniar, 18 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları için taraftarlara karşı çok büyük sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları için çok mutlu olduklarını aktaran tecrübeli oyuncu, "Şampiyonlar Ligi, 18 yıl sonra bu stada geri döndü. Taraftara karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. İki takım da çok güçlü. Biz kendimizi çok iyi hazırladık. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarımızı almak istiyoruz." diye konuştu.

Skriniar, Roma'nın çok güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Rakibimiz çok güçlü oyunculardan oluşuyor. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sadece defansta değil, bütün pozisyonlarda güçlerimizi birleştirmeliyiz. Onların güçlü noktalarını hedef almalıyız. İyi bir sonuç almalıyız. Fenerbahçe bütün maçları kazanmak için oynuyor." ifadelerini kullandı.

Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'ye karşı birçok defa oynadığını anlatan Slovak futbolcu, "O zamanlar Atalanta'nın başındaydı. Maçlarımız çok zorlu geçiyordu. Fiziksel bir futbol oynatıyor. Oyuncuları çok koşuyor. Roma'ya gelmesiyle de takımda kalite daha fazla yükseldi. Benim takımım da çok iyi çalıştı. Kapsamlı analizler yaptık. Çok güzel antrenmanlar yaptık. Bence bu maça hazırız." şeklinde görüş belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak oyunculara tavsiye vermediğini ifade eden Skriniar, "Daha deneyimli oyuncularımız var. Deneyimi az olanlar da var. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçınızda heyecanlanırsınız. 50. maçınızı oynadığınızda da heyecanlanırsınız. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacaklara tavsiye veremem." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon ile oynadıkları maça göre ruh hallerinde bir farklılık olmadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olimpik Lyon maçlarını da sanki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynuyormuş gibi oynuyorduk. Çok uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Olimpik Lyon karşısında oynarken Şampiyonlar Ligi'ne bir adım kaldığının farkındaydık. Biraz gergindik ama başardık. Artık Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Biz sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olmak istemiyoruz. Biz güçlü bir takımız ve puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız hedefiniz her zaman daha fazlası olmalı."

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal: Taraftar desteği, Roma karşısında en büyük itici gücümüz olacak - Son Dakika

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