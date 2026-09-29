İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde çift antrenman yaptı - Son Dakika
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde çift antrenman yaptı

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri\'nde çift antrenman yaptı
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Fenerbahçe, milli arada Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde çift antrenman yaptı. Milli futbolculardan yoksun sabah idmanında core, kuvvet, dayanıklılık; akşam antrenmanında çabukluk, koordinasyon, pas ve çift kale çalışmaları yapıldı; takım yarın devam edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını sabah ve akşam saatlerinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen günün ilk idmanı salonda yapıldı. Core çalışmalarıyla başlayan antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla noktalandı.

Akşam saatlerinden yapılan günün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı; çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA
Can Bartu Tesisleriİsmail KartalFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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