İsmail Köybaşı Jübile Maçında Duygularını Paylaştı - Son Dakika
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İsmail Köybaşı Jübile Maçında Duygularını Paylaştı

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İsmail Köybaşı, jübile maçında kalbini sahaya gömdüğünü belirtti, futbol kültürüne dikkat çekti.

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan özel maçta jübile yapan İsmail Köybaşı, "Ben yeri geldi göbek bağı gömdüm, şampiyonluk bayrağını gömdüm ama bugün bir şeyi unutmamalarını istiyorum. Ben İsmail Köybaşı olarak herkesin önünde, bugün buraya kalbimi gömdüm" dedi.

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Özel karşılaşma, aynı zamanda iki kulübün de formasını giyerek şampiyonluklar yaşayan 37 yaşındaki İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne oldu. Köybaşı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır gerçekleştirilmeyen bir jübile geleneğinin yeniden başlamasından dolayı büyük mutluluk ve hüzün yaşadığını belirten İsmail Köybaşı, "Bu, alışılagelmiş bir maç sonu, maç önü veya sezon öncesi konuşması değildir. Aşina olduğum bir konuşma tarzı da değildir. Takdir edersiniz ki uzun yıllardır gerçekleştirilmeyen bir jübile geleneğinin bugün ilk adımları atılmıştır. Son derece hüzünlü, duygulu ve mutluyum. Teşriflerinizden ötürü sizlere minnettarım ve bu anları değerli kıldığınız için teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonun parçası olmaktan, kariyerimde 'keşke'ler yerine 'iyi ki'ler diyebilmekten ve böylesine değerli bir aileye sahip olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı günü hayattayken görebilme şerefine nail olduğum için ayrıca bahtiyarım. Sizler de dahil olmak üzere hepimiz futbola emek veriyor ve bu emeğin karşılığını bir şekilde alıyoruz; zira hepimiz bu alanın birer paydaşıyız. Her zaman ifade ettiğim gibi; sadece 'bir' olduğumuzda değil, 'birlik' olduğumuzda çok daha farklı ve güçlü bir ülke haline gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Unutulmuş kültürün öncüsü olduk"

Göztepe ve Trabzonspor'un unutulmuş bir futbol kültürüne öncülük ederek ortaya çok değerli bir tablo çıkardığını vurgulayan Köybaşı, "Şu anki heyecanım ve duygusallığım sebebiyle unutacağım hususlar veya sürçülisanım olursa şimdiden affınıza sığınıyorum. Göztepe'ye ilk geldiğimde, bu kulübün unutulmuş futbol kültürünün öncüsü olabilecek yegane camialardan biri olduğunu ifade etmiştim. Bugün, Trabzonspor'un da katılımıyla Göztepe gerçekten bu unutulmuş kültürün öncüsü konumuna gelmiş ve ortaya son derece değerli bir tablo çıkmıştır. Emeği geçen herkese şahsım ve ailem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünün bir milat olmasını ve çok daha güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum. Futbol camiası olarak bu tür birleştirici unsurlara büyük bir ihtiyaç duymaktayız. Sadece şampiyonlukların değil; mücadelenin, emeğin ve yarışın içinde olmanın değerinin bilineceği dönemlere girmemizi arzu ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sahaya kalbimi gömdüm"

Karakterinin şekillenmesinde emeği geçenlere ve taraftarlara teşekkür ederek Göztepe ile aralarındaki derin aidiyet hissine dikkat çeken Köybaşı, "Maçın ardından düşüncelerimi sahada tüm taraftarlarımıza doğrudan ifade etmeyi çok isterdim; ancak şimdi sizlerin huzurunda onlara seslenmek istiyorum. Ben bu sahaya yeri geldiğinde evladımın göbek bağını, yeri geldiğinde ise şampiyonluk bayrağını gömdüm. Fakat bugün bir hususun unutulmamasını rica ediyorum: Ben İsmail Köybaşı olarak, bugün herkesin huzurunda buraya kalbimi gömdüm. Bana bu günleri yaşatan, kalbi ve gönlü burada olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sevgiyle beslenen bir insan olarak iyiliğin ve güzelliğin bulaşıcı olduğuna inanıyor, bu tür anlamlı günlerin artmasını diliyorum. İlerleyen dönemlerde Türk futboluna farklı konumlarda ve çok daha güzel bir şekilde hizmet etme şerefine nail olmayı umuyorum. Şayet sporumuza bir katkımız dokunabilirse ne mutlu bana. Huzurlarınızda, emeği geçen herkese; birlikte çalıştığım tüm teknik direktörlerime, takım arkadaşlarıma, kulüp personeline, değerli büyüklerime ve bilhassa karakterimin şekillenmesinde en büyük pay sahibi olan aileme şükranlarımı sunuyorum. Göztepe Spor Kulübü ile son yıllarda kurduğumuz güçlü iletişim ve birbirimize duyduğumuz derin aidiyet hissi, bende çok özel duygular uyandırmıştır. Şimdilik ifade edeceklerim bunlardan ibaret. İlerleyen süreçte çok daha kapsamlı değerlendirmeler yapacağım zamanlar muhakkak olacaktır. Takdir edersiniz ki bugün yoğun bir duygusallık içerisindeyim ve bazı ifadeleri toparlamakta güçlük çekiyor olabilirim. Bu sebeple anlayışınıza sığınıyor, huzurlarınızda hepinize bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

İsmail Köybaşı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Köybaşı Jübile Maçında Duygularını Paylaştı - Son Dakika

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