İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü

Göztepe'nin başarılı futbolcusu İsmail Köybaşı, geçtiğimiz günlerde oynanan Göztepe- Konyaspor maçında yaşanan duygusal bir anla gündeme geldi.
Maçın ardından bir Göztepe taraftarı, yeni doğmuş bebeğinin göbek bağını stadyuma gömmek istediğini belirterek futbolculardan yardım talep etti. Bu isteği geri çevirmeyen İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını Gürsel Aksel Stadyumu'na gömdü. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.
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