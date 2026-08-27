İsmail Nezir, Akdeniz Oyunları\'na Hazırlanıyor

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide üçüncü olan 23 yaşındaki milli sporcu İsmail Nezir, İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda da iyi bir derece elde etmek istiyor.

Atletizmde hem kendi yaş grubu hem de büyüklerde birçok başarıya imza atan İsmail Nezir, İngiltere'de 10-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.

Ayağının tozuyla bu kez İsviçre'nin Lozan şehrinde 20-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Elmas Lig'de (Diamond League) piste çıkan milli atlet, 48.08 derecesiyle en iyi derecesini yaparken, organizasyonu da gümüş madalyayla tamamladı.

Yarışın ardından memleketi İzmir'e dönerek antrenmanlara başlayan İsmail Nezir, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını tamamladı.

İsmail Nezir, 2022'de mücadele ettiği ve 7. olduğu organizasyonda bu kez kürsü hedefliyor.

"İlk büyükler yılımda Avrupa üçüncülüğü aldım"

İsmail Nezir, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'nın kendisi için çok iyi geçtiğini, final yarışında üçüncü olarak kürsüye çıktığını anımsattı.

Organizasyonda çok iyi sporculara karşı yarıştığını anlatan İsmail, "Güzel bir finaldi. Herhangi bir beklentim yoktu. Sadece adım adım ilerleyip kişisel en iyimi koşup kendimi olabildiğince yukarıya taşımak istedim. Çünkü ben kendimi ne kadar yukarıya taşıyabilirsem aynı şekilde Türk bayrağını da o kadar yukarıya taşıyabilirim. Kendimi en iyi şekilde yukarıya taşımaya çalıştım ve Avrupa üçüncülüğü geldi. Bu çok onur verici. Çok mutlu etti beni. Çünkü artık yaş kategorisi yok. Yaş kategorisini bitirdiğim ilk büyükler yılımda Avrupa üçüncülüğü aldım. Bu çok güzel bir duygu." diye konuştu.

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen Elmas Lig'de kişisel en iyi derecesini koştuğunu ifade eden İsmail Nezir, şunları kaydetti:

"Orası da gerçekten çok güzeldi. Orada da dünya ve olimpiyat şampiyonu Rai Benjamin ile beraber koştum. Yarış da gerçekten kaliteli bir yarıştı. Orada da ikinci oldum ve 48.08 ile kişisel en iyi derecemi yaptım. Avrupa Şampiyonası'nın üzerine hala daha devam edebildiğimi görmek benim için çok güzel oldu. Ondan sonra 1 gün arayla Polonya'da aynı yarışta koştum ve 48.46 derece ile altıncı oldum. Her zaman daha iyisi olabilir ama ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve güzel tamamladım. "

İsmail Nezir, Akdeniz Oyunları'nda mücadele edeceğini vurgulayarak, "Orada da elimden gelenin en iyisini yapıp Türkiye'yi en yukarıda al bayrağıyla temsil etmek için elimden gelen en iyi mücadeleyi vereceğim." dedi.

Milli atlet, asıl hedefinin ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu dile getirdi.