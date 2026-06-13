İsmail Yüksek: Dünya Kupası'nda Olmak Gurur Verici

MİLLİ futbolcu İsmail Yüksek, "Şu an burada olmak çok büyük bir gurur. Bu armayı taşımak, Dünya Kupası'nda temsil etmek çok büyük bir gurur. Allah inşallah hayalini kuran tüm futbolculara nasip etsin. Buraya seçildik, inşallah hakkını da veririz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde milli futbolcu İsmail Yüksek, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Heyecanlı olduklarını belirten İsmail Yüksek, "Her şey iyi gidiyor. İnşallah Allah'ın izniyle ilk maçımıza çıkacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız, bu heyecanı tabii ki iyi anlamda diye düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en güzel şekilde göstereceğiz. Ülkemiz güzel bir turnuva en başından sonuna kadar izlettirmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

'EĞER OYNARSAM YARIN SAHADA EN İYİ MÜCADELEMİ VERECEĞİM'

Yarınki maç öncesinde ne düşündüğü sorulan İsmail, "Geçmişte yaşadığım o zorlukları düşüneceğim. Gözümün önüne onlar gelecek. Eğer oynarsam yarın sahada en iyi mücadelemi vereceğim. Oynamasam da desteğimi vereceğim" cevabını verdi.

'BU ARMAYI TAŞIMAK, DÜNYA KUPASI'NDA TEMSİL ETMEK ÇOK BÜYÜK BİR GURUR'

Milli takımla Dünya Kupası'nda olmanın büyük bir gurur olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Tüylerim diken diken oldu. Çok lüks bir hayal. Şu an burada olmak çok büyük bir gurur. Bu armayı taşımak, Dünya Kupası'nda temsil etmek çok büyük bir gurur. Allah inşallah hayalini kuran tüm futbolculara nasip etsin. Buraya seçildik, inşallah hakkını da veririz" dedi.

İsmail Yüksek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Daha önce Dünya Kupası deneyimi yaşayan hiç futbolcumuz yok. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Herkes heyecanlı. Bu heyecanımız sahaya girince bitecek. Sadece maça konsantre olman gerekiyor. Şu an büyük mutluluk içindeyiz."

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın analizlerini yaptığını vurgu yapan İsmail, "Bu akşam son dokunuşları yapacaktır, yarın takımı en şekilde hazırlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'ARTIK İTALYAN DEĞİL DE, TÜRK HOCA OLARAK GÖZÜKÜYOR'

Vincenzo Montella'nın da heyecanı hissettiğini belirten İsmail Yüksek, "Bence büyük bir heyecanı var. Futbolculuk döneminde yaşadığı heyecanı, teknik direktör olarak yaşıyor. Kendi milleti olmamasına rağmen başka bir milletin hocası olarak gelmesi bence çok büyük bir gurur. Artık İtalyan değil de, Türk hoca olarak gözüküyor. Kendisi de bence bu duyguyu ve heyecanı hissediyor. Bunu da futbolculara en iyi şekilde aktarıyor. Dünya Kupası'nın önemli bir turnuva olduğunu her seferinde söylüyor. Çok iyi şekilde hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. Bence tüm takım sahada bunu uyguluyor" diyerek sözlerini noktaladı.