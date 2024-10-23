İsmet Deniz'den İddialara Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İsmet Deniz'den İddialara Yanıt

İsmet Deniz\'den İddialara Yanıt

Balıkesirspor'un eski yöneticisi İsmet Deniz, kulübün icraya verildiği iddialarını yalanladı.

23.10.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirspor'un önceki dönem yöneticisi İsmet Deniz, eski yönetimin kulübü icraya verdiği iddialarını yalanladı.

İsmet Deniz, bazı yayın organlarında 'Başkan ve eski yönetim' ifadesiyle atıfta bulunulan yönetimde yer aldığını belirterek, "Alacaklarımın tahsiline başvurmak bir yana, birçok harcamamın kayda geçilmesini istememiş bir Balıkesirspor sevdalısıyım" şeklinde konuştu.

Kulüpten alacakları olanların haklarının talep edilmesinin doğal olduğunu ifade eden Deniz, "Ancak, başkan yardımcılığı ve profesyonel futbol şube sorumluluğumda rakam telaffuz etmeyi bile zul gördüm. Maddi ve manevi tüm katkılarım helali hoş olsun" dedi.

Tribünlerden geldiğini ve her daim kulübün arkasında olacağını da vurgulayan İsmet Deniz, "Sevdamız yöneticilikten ibaret değildir. Zor günlerinde de sırtımızı dönecek ya da avuçlarımızı ovuşturacak değiliz" cümlelerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesirspor, Futbol, Finans, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmet Deniz'den İddialara Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:43:13. #1.11#
SON DAKİKA: İsmet Deniz'den İddialara Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.