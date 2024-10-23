İsmet Deniz\'den İddialara Yanıt

Spor

Balıkesirspor'un önceki dönem yöneticisi İsmet Deniz, eski yönetimin kulübü icraya verdiği iddialarını yalanladı.

İsmet Deniz, bazı yayın organlarında 'Başkan ve eski yönetim' ifadesiyle atıfta bulunulan yönetimde yer aldığını belirterek, "Alacaklarımın tahsiline başvurmak bir yana, birçok harcamamın kayda geçilmesini istememiş bir Balıkesirspor sevdalısıyım" şeklinde konuştu.

Kulüpten alacakları olanların haklarının talep edilmesinin doğal olduğunu ifade eden Deniz, "Ancak, başkan yardımcılığı ve profesyonel futbol şube sorumluluğumda rakam telaffuz etmeyi bile zul gördüm. Maddi ve manevi tüm katkılarım helali hoş olsun" dedi.

Tribünlerden geldiğini ve her daim kulübün arkasında olacağını da vurgulayan İsmet Deniz, "Sevdamız yöneticilikten ibaret değildir. Zor günlerinde de sırtımızı dönecek ya da avuçlarımızı ovuşturacak değiliz" cümlelerine yer verdi. - BALIKESİR