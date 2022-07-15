SPOR İsmet Taşdemir: Bu seneki hedef ligi ilk 10'da bitirmek - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR İsmet Taşdemir: Bu seneki hedef ligi ilk 10'da bitirmek

15.07.2022 10:31

SPOR İsmet Taşdemir: Bu seneki hedef ligi ilk 10'da bitirmekAdem AKALAN- Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - Spor Toto 1'inci lige yükselen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, bu seneki hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak olduğunu söyledi.

SPOR İsmet Taşdemir: Bu seneki hedef ligi ilk 10'da bitirmek

Adem AKALAN- Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - Spor Toto 1'inci lige yükselen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, bu seneki hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni takımlarından Bodrumspor ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör İsmet Taşdemir, Burdur'daki kampta Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. İlk kamplarını Düzce'de yaptıklarını söyleyen İsmet Taşdemir, 'Şu an ikinci kamp dönemimiz, ilkini Düzce'de yaptık. Kampımız iyi ve yoğun geçiyor. Belirlediğimiz bir program var o program çerçevesinde planlarımızı aksatmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Antalyaspor ile de güzel bir maç yaptık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"OLUŞTURDUĞUMUZ BİR OYUN ÇATISI VAR"

Zor bir lige geldiklerine dikkati çeken Taşdemir, 'Lig çok zor. Takımların oluşturduğu kadrolar zor. Onunla birlikte bizim de kendimizce oluşturduğumuz bir oyun çatısı var. Dolayısıyla bu oyun çatımız geçen sene bizi çok şükür şampiyon yaptı. Bu sene de kadromuza yeni 4-5 oyuncu kattık. Bununla beraber daha kadromuza gelecek oyuncular olacak. Onların da katılımıyla arzuladığımız, istediğimiz bir sezonu geçirebiliriz. Yaptığımız çalışmalar aramıza katılacak oyuncuların verimini gösterecek" şeklinde konuştu.

"BU SENEKİ HEDEFİMİZ İLK 10"

Bu seneki hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde bitirmek olduğunu söyleyen İsmet Taşdemir, 'Bu sene hedefimiz lige alışabilmek. Daha sonra uygun gördüğümüz eksikleri gidererek hedeflerimize ulaşmak. Bu sene ilk etapta ligi tanıyalım, lige adapte olalım. Ligde bir kalıcı olalım, ondan sonra başka hedeflerimiz olacak" diye konuştu.

Transferde eksik noktaları olduğunu, bunları da yönetimle konuştuklarını sözlerine ekleyen Taşdemir, eksiklerini giderebilmeleri durumunda kendileri için iyi olacağını dile getirdi. (DHA)

YORUMLAR
500
Simge Aköz: İnşallah kendi ülkemizde kupayı kaldıran taraf biz oluruz Simge Aköz: İnşallah kendi ülkemizde kupayı kaldıran taraf biz oluruz SPOR Oğulcan Çağlayan: Kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim SPOR Oğulcan Çağlayan: Kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim
Kaynak: DHA

İsmet Taşdemir, Burdur, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR İsmet Taşdemir: Bu seneki hedef ligi ilk 10'da bitirmek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 10:44:53. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR İsmet Taşdemir: Bu seneki hedef ligi ilk 10'da bitirmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement