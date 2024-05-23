İsmet Taşdemir'den taraftarlara çağrı: 'Son düdüğüne kadar bizi desteklesinler' - Son Dakika
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İsmet Taşdemir'den taraftarlara çağrı: 'Son düdüğüne kadar bizi desteklesinler'

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK maçında taraftardan destek istedi. Taşdemir, taraftarlardan maçın son düdüğüne kadar desteklemelerini istediğini belirtti. Bodrum FK, Çorum FK ile oynadığı play-off maçında berabere kalarak avantajlı skorla döndü. Rövanş maçında sakatlığı bulunan Süleyman oynamayacak. Taşdemir, her maçın hikayesinin farklı olduğunu ve taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

23.05.2024 20:30
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- İsmet Taşdemir'den taraftarlara çağrı: "Son düdüğüne kadar bizi desteklesinler"

MUĞLA - Çorum Fk maçında taraftardan destek isteyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Taraftarlarımızdan ricam, maçın son düdüğüne kadar bizi desteklemeleridir. Desteklerinden hiç şüphem yok" dedi.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Bodrum FK deplasmanda karşılaştığı Çorum FK ile 1-1 berabere kalarak, avantajlı skorla döndü. Yeşil-beyazlı ekip rövanş karşılaşmasında 24 Mayıs Cuma günü evinde Çorum FK ile mücadele edecek. Karşılaşmada sakatlığı bulunan Süleyman oynamayacak. Erkan ve Celustka'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak. Bodrum FK seyirci önünde tur atlayan taraf olup finalde Sakaryaspor ile kozlarını paylaşmak istiyor.

İsmet Taşdemir'den taraftara çağrı

Rövanş maçının değerlendirmesini yapan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu maçların zorluğu çok yüksek. Avantajlı bir skorla buraya gelmedik. İlk yarısı berabere biten, ikinci yarısını oynayacağımız bir müsabaka olarak görüyoruz. Finalde oynamak istiyoruz ama karşımızda da finalde en az bizim kadar olmak isteyen bir takım var. İki denk takımın mücadelesi olacak. İlk maçta çok güzel bir mücadele oldu. 2. maçta da aynı mücadele devam edecektir. İnşallah kazanan taraf oluruz. Çorum Futbol Kulübü 1. Lig'e çıktı ve bu başarıyı yakaladı, final istiyorlar, bir üst ligde oynamak istiyorlar. Oyunun gidişatındaki tepkileri bence biraz fazlaydı. Taraftarlar ortamı biraz fazla gerdi. Taraftarların ilk kez böyle bir coşkuyu yakından hissettikleri için birazcık abarttıklarını düşünüyorum. Futbolda bunlar normal, sahada iki çok iyi mücadele eden takım vardı. Onlar da hem takımlarını destekleyip, bizi de aşağı çekmek istediler ama oyuncularım ona müsaade etmedi" dedi.

"Her maçın hikayesi farklı"

Her maçın hikayesinin farklı olduğunu belirten Taşdemir, "Geçen sene play-off finali oynadık diye bu sene de aynı şekilde oynamamız bir avantaj teşkil etmeyecektir. Çünkü her maçın hikayesi, her takımın farklı bir oyunu o yüzden her maçın zorluğu var. Bu maçta onlardan bir tanesi. Geçen sene play-off oynadık diye biz tecrübeliyiz diyemiyorum. Her maç zordur ve hikayesi farklıdır. Eksiklerimiz var; Erkan ve Celuska'nın devam eden ufak tefek rahatsızlıkları var. Erkan takımda idmanlara çıkmaya başladı. Celuska'yı da bir deneyeceğiz. Süleyman hepimizi çok üzdü, takımımız için çok etkili ve iyi bir oyuncuydu. Bu son maçta onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacak. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Taraftarlarımızdan ricam, zorluk eşiği yüksek bir maç, bizi sonuna kadar desteklesinler, sadece bizimle olsunlar, sadece bizim oyunumuza bağlı kalsınlar, diğer etkenlere yönelmesinler. Biz onlarla birlik olduğumuz zaman, aynı duyguları yaşadığımız sürece hep başarılı olduk, bundan sonrada başarılı olacağız. Taraftarlarımızdan ricam, maçın son düdüğüne kadar bizi desteklemeleridir. Desteklerinden hiç şüphem yok" diye konuştu.

Bodrum FK'nın 22 yaşındaki futbolcusu Ahmet Aslan ise, "Maç hazırlıklarına başladık. Çorum'da berabere bir sonuç aldık. Ne kadar avantajlı gözükse de bizim için maçın ilk yarısı bitti. Cuma günü ikinci yarısını oynayacağız. Aynı şekilde aynı disiplinde maçı kazanıp, finale çıkmak istiyoruz. Takım gayet motive herkes bir birine sahip çıkıyor. Ortamımız gayet iyi inşallah finale çıkıp gecen sene yapamadığımızı bu sen yapmak istiyoruz" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmet Taşdemir'den taraftarlara çağrı: 'Son düdüğüne kadar bizi desteklesinler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmet Taşdemir'den taraftarlara çağrı: 'Son düdüğüne kadar bizi desteklesinler' - Son Dakika
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