İsmet Taşdemir: Final oynadığımız halde yetersiz gördüler. Biz de gereken cevabı sahada verdik - Son Dakika
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İsmet Taşdemir: Final oynadığımız halde yetersiz gördüler. Biz de gereken cevabı sahada verdik

Bodrum FK'nın Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol Süper Lig'e çıkmalarına rağmen takımlarının yetersiz görüldüğünü söyledi. Taşdemir, oyuncularının sahada verdikleri cevapla bu düşüncelere yanıt verdiklerini belirtti. Ayrıca, Süper Lig'de tutunamayacaklarını düşünen takımlara karşı stratejileri olduğunu ve gerçekçi hedefler belirleyeceklerini ifade etti.

06.06.2024 14:06
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- İsmet Taşdemir: "Final oynadığımız halde yetersiz gördüler. Biz de gereken cevabı sahada verdik"

MUĞLA - Trendyol Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Final oynadığımız halde yetersiz gördüler. Biz de gereken cevabı sahada verdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'e Sakaryaspor'u yenerek yükselen Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, final maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmasıyla gündem oldu. Futbolculara ve takıma yapılan olumsuz yorumları hatırlatan Taşdemir, "Büyük bir kesim bizim başaramayacağımızı, yetersiz kalacağımızı düşündü. Biz de sahada oynadığımız futbolla onlara güzel bir cevap vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Taşdemir, Süper Lig'e çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Birkaç güne bunun sevinci biter ve daha zorlu bir süreç başlıyor açıkçası. Benim daha önce 14 yıl top oynadığım 5 yıla yakın yardımcı hocalık yaptığım yabancı olmadığım bir ligdir Süper Lig. Yenilenecek kadromuzla her geçen gün çok daha elit oyuncuların ve elit hocaların geldiği bir lig, bunlarla yarışabilecek potansiyele gelebilmek, bunlarla yarışacak takımı hazırlamak kolay değil. Bunun uğraşısı içerisindeyiz. Başkanımız ve yönetimimizle bir araya gelip, kendi takımımızın Trendyol Süper Lig'de neler yapabileceğini, ihtiyacımız olan mevkiileri, bölgeleri konuşup istişare edip bize uygun olabilecek ve bize doğru olan durumların peşinde olacağız. Zamanla olacak şeyler var, çok çabukta olmayacaktır. 1 Temmuz itibarıyla yeni sezon hazırlıklarına, Süper Lig hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

"Tüm takımlar, Süper Lig'de tutunamayacağımızı sanıyor"

Taşdemir, Süper Lig takımlarının Bodrum FK'nın ligde tutunamayacağını düşündüğünü söyleyerek, "Şu anda bütün takımlar, takımları yan yana koyduklarından ilk düşecek takım olarak bizim takımımızı görebilirler. Bu onlar için çok doğal da olabilir. Bizim kendimizce bir stratejimiz var. Bir oyun planımız var. Bunu doğru süsleyebilirsek doğru arkadaşları aramıza katabilirsek tabii ki; gerçekçi hedefleri yönetimimizle beraber ortaya koyacağız. Hedeflerimizin peşinden gideceğiz. İlk önceliğimiz hedefimizi gerçekleştirebilmek. Hedefimize yaklaştıktan sonra da bir üstünü yapabilmek için çalışacağız. Bu sene ligdeki yerimizi korumak, bizim için iyi bir adım olabilir" şeklinde konuştu.

"Olumsuz düşüncelere sahada cevap verdik"

Final maçı öncesinde yaptığı konuşmayı neden yaptığını da açıklayan İsmet Taşdemir, "Biz burada TFF 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e çıktığımızdan beri kendi taraftarlarımızı ve kendi camiamızı bunun içine katmadan büyük bir kesim bizi düşme adayı olarak görüyorlardı. Biraz iyi gittiğimizde sonunu getiremeyeceğimizi, Süper Lig'e çıkamadığımızda da 'Zaten bu kadardı, tesadüftü' söylemlerini çok duyacaktık. Bu söylemleri oyuncularımıza ilettik. Onlar da bu söylemleri biliyorlardı. Maçtan önce konuşmamın ana sebebi bu yüzdendir. Bunun sebebi büyük bir kesimin bizim takımımızı yetersiz görmesiydi. Final oynadığımız halde yetersiz gördüler. Yapamayacağımızı düşündüler ve bunu sağda solda yapamayacağımızı söylediler. Oyuncularımızın büyük bir bölümünün amatör de bile oynatmayacaklarını iddia edenler dahi oldu. Futbolcularımızı küçük gördüler. Bu söylemleri gördük, duyduk maçtan öncede oyuncu kardeşlerimize bu söylemleri hatırlatmak istedik. Hatırlattım ve onlarda herkese gereken cevabı verdiler. Umarım bu futbolcu kardeşlerimizin verdikleri mücadeleden sonra artık bir daha konuşmazlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: Final oynadığımız halde yetersiz gördüler. Biz de gereken cevabı sahada verdik - Son Dakika

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