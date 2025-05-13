İsmet Taşdemir Kocaelispor'dan Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İsmet Taşdemir Kocaelispor'dan Ayrıldı

İsmet Taşdemir, 139 gün görevde kalarak Kocaelispor'u Süper Lig'e zirvede taşımayı başardı.

13.05.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor ile yolları ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir, 139 gün görev aldığı takımı Süper Lig'e "zirvede" taşıma başarısı gösterdi.

Sezona Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan yeşil-siyahlı ekip, ligin 18. haftasında teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'i getirdi. Taşdemir yönetiminde 21 lig maçına çıkan Kocaelispor, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 41 kez havalandıran ekip, kalesinde 22 gol gördü.

Liderlik koltuğunda devraldığı Kocaelispor'u sezon sonuna kadar zirvede tutmayı başaran Taşdemir, 72 puanla Süper Lig'e ilk sırada yükseldi.

Üst üste Süper Lig sevinci yaşayan 8. teknik direktör

Taşdemir, geçen sezon Sipay Bodrum FK ile yaşadığı Süper Lig'e yükselme başarısını bu sezon Kocaelispor ile tekrarladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Mehmet Altıparmak, Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural, Metin Diyadin ve İbrahim Üzülmez'in ardından üst üste iki sezon Süper Lig'e takım çıkaran 8. teknik direktör oldu.

Ligde iç sahada 40 puan toplayan Kocaelispor bu alanda ikinci sırada yer alırken deplasmanda kazandığı 32 puanla dış sahada en çok puan alan takımı oldu.

Ligi 72 puanla bitiren Kocaeli ekibi, Taşdemir döneminde hanesine 37 puan yazdırdı.

Taşdemir, takımın başında çıktığı 3 Türkiye Kupası maçından da 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Oğulcan Çağlayan ve Mendes

Teknik direktör Taşdemir'in gelişiyle Kocaelispor'da bireysel performanslar da yükselişe geçti.

Bu sezon attığı 21 golle Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes ile ligin en golcü ismi olan Oğulcan Çağlayan, Taşdemir döneminde formunu yukarı taşıdı. Taşdemir göreve gelene kadar 7 gol, 1 asistlik performans sergileyen Çağlayan, kalan süreçte 14 gol ve 4 asist üreterek gol krallığında zirveye ortak oldu.

Sezonu 12 gol ve 11 asistle tamamlayan 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Mendes de Taşdemir döneminde yükselen grafiğiyle dikkati çekti. Mendes, Taşdemir'in takımın başına geçtiği 18. haftadan itibaren 5 gol atarken 10 asistlik katkı sundu.

Törenin ardından veda etti

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 11 Mayıs'ta Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup eden Kocaelispor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen törende şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Törenin ardından Taşdemir, 23 Aralık 2024'te işe başladığı Kocaeli temsilcisinde geçirdiği 139 günlük dönemin ardından futbolcularla vedalaşarak görevinden ayrıldı.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, İsmet Taşdemir, kocaeli, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmet Taşdemir Kocaelispor'dan Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu

18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
01:39
İstanbul Okmeydanı’nda metrobüste yangın çıktı
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüste yangın çıktı
01:04
Mersin’de trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
00:24
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
00:07
Bursa’da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
00:05
Büyük Birlik Partisi’nden PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
Büyük Birlik Partisi'nden PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
23:44
Dev seri sona erdi Tam 19 maç sonra kaybettiler
Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 19:40:52. #7.12#
SON DAKİKA: İsmet Taşdemir Kocaelispor'dan Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.