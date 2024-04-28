İsmet Taşdemir: Play-off garantiye yakın

Spor

- İsmet Taşdemir: "Matematiksel olmasa da play-off garantiye yakın"

İSTANBUL - Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Tuzlaspor'un dirençli savunma yapmasının pozisyon üretilmesinde etkili olduğuna vurgu yaparak, kalan iki hafta için, "Bugün itibarıyla play-off matematiksel olmasa da hemen hemen garantiye yakın" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Tuzlaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. İki takımın da farklı hedefleri vardı. Biz play-off'u garantileyip 3. olmanın peşindeydik, rakibimiz de tamamen düşmemenin peşinde. Oynadığımız saha kötü bir sahaydı. Rakibimizin dirençli savunma yapması pozisyon üretemememizde etkili oldu. Bugün itibarıyla play-off matematiksel olmasa da hemen hemen garantiye yakın. Biz de çok pozisyon vermedik. Onlardan bir tanesini yesek maç farklı boyuta gelebilirdi. Dengeli, çekişmeli, iki takımın da iyi savunma yaptığı bir müsabaka oldu. Mücadele dozu yüksekti, dolayısıyla 1 puan aldık" ifadelerini kullandı.