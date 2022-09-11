Enes Ünal galibiyetten dolayı mutlu - Son Dakika
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Enes Ünal galibiyetten dolayı mutlu

11.09.2022 23:36
Enes Ünal galibiyetten dolayı mutlu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Getafe'nin Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmesinde etkili olan milli futbolcu Enes Ünal, attığı golden ve alınan 3 puandan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Getafe'nin Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmesinde etkili olan milli futbolcu Enes Ünal, attığı golden ve alınan 3 puandan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Takımının bu sezonki ilk galibiyetine 1 gol ve 1 asistle önemli katkı sağlayan Enes, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bugün galip gelmemiz çok önemliydi çünkü zor bir durumdaydık. Geçen sezon yaşadığımız sorunları yaşamak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Getafe Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores de basın toplantısında Enes ile ilgili yöneltilen bir soruya "Gol çok önemi. Enes her zamanki gibi çalışkan, gayretli, kaliteli bir futbolcu. Bizi her zaman heyecanlandırıyor." cevabını verdi.

Enes'in futbolu İspanyol basınında da öne çıkarılırken, "Enes, Getafe'yi organize ediyor", "Enes 3 puana değer", "Maçın en önemli figürü Enes Ünal oldu", "Takımının şimdiye kadar attığı 4 golden 2'si Enes'in" ifadeleri kullanıldı.

La Liga'da geride kalan 5 haftada 4 puanı bulunan Getafe, 18. sırada yer alıyor.

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La Liga'da Getafe, Enes'in gol attığı maçta galibiyetle tanıştı La Liga'da Getafe, Enes'in gol attığı maçta galibiyetle tanıştı
Kaynak: AA

Real Sociedad, Enes Ünal, La Liga, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enes Ünal galibiyetten dolayı mutlu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enes Ünal galibiyetten dolayı mutlu - Son Dakika
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