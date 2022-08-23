Geçtiğimiz sezon attığı 16 golle takımın en golcüsü olan milli futbolcu Enes, bu sezonki ilk golünü attı.

Kaynak: AA

Enes Ünal, İspanya, La Liga, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Enes Ünal'ın golü Getafe'yi mağlubiyetten kurtaramadı - Son Dakika

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