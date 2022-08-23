Enes Ünal'ın golü Getafe'yi mağlubiyetten kurtaramadı - Son Dakika
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Enes Ünal'ın golü Getafe'yi mağlubiyetten kurtaramadı

23.08.2022 01:15
Enes Ünal'ın golü Getafe'yi mağlubiyetten kurtaramadı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasının son maçında Getafe deplasmanda Girona'ya 3-1 mağlup oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasının son maçında Getafe deplasmanda Girona'ya 3-1 mağlup oldu.

Girona, Cristhian Stuani (Dk. 42), Domingos Duarte (Dk. 47 kendi kalesine) ve Taty Castellanos'un (Dk. 63) golleriyle galibiyete ulaşırken, Getafe'nin tek golü 73. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Geçtiğimiz sezon attığı 16 golle takımın en golcüsü olan milli futbolcu Enes, bu sezonki ilk golünü attı.

Enes maçın 56. dakikasında da rakip ağları havalandırırken, VAR'a başvuran hakem, pozisyonda rakip futbolcuya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

İlk 11'de sahaya çıkan ve maç sonuna kadar oyunda kalan Enes, uzatmaların oynandığı 90+6. dakikada sarı kart gördü.

Milli futbolcu, ligin ilk maçında da sarı kart görmüştü.

Diğer yandan Getafe'de Fabricio Angileri uzatmalarda kırmızı kart görüp, takımını 10 kişi bıraktı.

La Liga'da art arda ikinci yenilgi alan Getafe, puansız son sırada bulunuyor.

İlk galibiyetini alan Girona ise 3 puanla 8. sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Enes Ünal'ın golü Getafe'yi mağlubiyetten kurtaramadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enes Ünal'ın golü Getafe'yi mağlubiyetten kurtaramadı - Son Dakika
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