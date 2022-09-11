Real Madrid ligde 5'te 5 yaptı - Son Dakika
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Real Madrid ligde 5'te 5 yaptı

11.09.2022 17:16
Real Madrid ligde 5'te 5 yaptı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 4-1 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Mallorca, Kosovalı futbolcusu Vedat Muric'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Bir dönem Türkiye'de de forma giyen ve yazın İtalya'nın Lazio Kulübünden Mallorca'ya transfer olan Muric, Real Madrid'e gol atan ilk Kosovalı futbolcu oldu.

Ev sahibi ekip, maçın 45+2. dakikasında, kendi yarı sahasının ortasından aldığı topla rakip ceza alanına kadar giden Federico Valverde'nin attığı güzel golle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

İkinci yarı ataklarını hızlandıran Real Madrid, 72. dakikada Vinicius'un golüyle öne geçti.

Müsabakanın 88. dakikasında Rodrygo Goes ve 90+2. dakikada Antonio Rüdiger'in attığı gollerle farkı artıran Real Madrid, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

La Liga'da 5'te 5 yapan eflatun-beyazlılar 15 puanla, Barcelona'nın (13) önünde liderliğini sürdürdü.

Real Madrid, gelecek hafta derbide deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Mallorca ise 5 puanla 13. sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Real Madrid, Mallorca, İspanya, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid ligde 5'te 5 yaptı - Son Dakika

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