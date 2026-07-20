İspanya 2026 Dünya Kupası'nda Şampiyon

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya, normal süresi golsüz tamamlanan maçta Arjantin'i uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde son Avrupa şampiyonu İspanya ile son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk ve ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. 90+3. dakikada Enzo Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görünce Arjantin uzatma bölümlerine 10 kişi başladı. İlk uzatma devresinde de eşitlik bozulmadı. 106. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Nico Williams'ın kafayla indirdiği topla buluşan Ferran Torres, meşin yuvarlağı ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümlerde başka İspanya 2010 yılının ardından ikinci kez kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Altın ayakkabı Kylian Mbappe'nin

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından altın ayakkabı da Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin oldu. Gol krallığı yarışını Mbappe 10 golle zirvede tamamlarken, Messi 8 golle ikinci sırada, 7 golle Erling Haaland da üçüncü sırada yer aldı. Kylian Mbappe, ayrıca Dünya Kupası tarihinde 21 golü bulunan Messi'yi, 22 golle geçerek en golcü futbolcu unvanının sahibi oldu.

Stat: New York New Jersey

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

İspanya: Unai Simon, Aymeric Laporte (Eric Garcia dk. 99), Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Fabian Ruiz (Pedri dk. 62), Pedro Porro, Alex Baena (Nico Williams dk. 75), Rodri (Martin Zubimendi dk. 99), Dani Olmo (Mikel Merino dk. 75), Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (Ferran Torres dk. 62)

Yedekler: David Raya, Joan Garcia, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill, Marcos Llorente, Gavi, Yeremi Pino, Victor Munoz, Borja Iglesias

Teknik Direktör: Luis de la Fuente

Arjantin: Emiliano Martinez, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel (dk. 58), Lisandro Martinez (dk. 44), Cristian Romero (dk. 70), Rodrigo de Paul (dk. 70), Nicolas Gonzalez (dk. 46), Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez (dk. 102), Lionel Messi

Yedekler: Juan Musso, Geronimo Rulli, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nicolas Paz, Jose Lopez, Thiago Almada, Lautaro Martinez

Teknik Direktör: Lionel Scaloni

Gol: Ferran Torres (dk. 106) (İspanya)

Kırmızı kart: Enzo Fernandez (dk. 90+3) (Arjantin)

Sarı kartlar: Lisandro Martinez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister (Arjantin) - İSTANBUL