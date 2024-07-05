İspanya, Almanya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi

Spor

Stat: Stuttgart Arena

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand (Dk. 46 Nacho), Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz (Dk. 102 Joselu), Yamal (Dk. 63 Ferran Torres), Pedri (Dk. 8 Dani Olmo), Williams (Dk. 80 Merino), Morata (Dk. 80 Oyarzabal)

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah (Dk. 80 Müller), Raum (Dk. 57 Mittelstadt), Emre Can (Dk. 46 Andrich), Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan (Dk. 57 Füllkrug), Sane (Dk. 46 Wirtz), Havertz (Dk. 91 Anton)

Goller: Dk. 51 Dani Olmo, Dk. 119 Merino (İspanya), Dk. 89 Wirtz (Almanya)

Kırmızı kart: Dk. 120+6 Carvajal (İspanya)

Sarı kartlar: Dk. 13 Rüdiger, Dk. 28 Raum, Dk. 56 Andrich, Dk. 67 Kroos, Dk. 73 Mittelstadt, Dk. 89 Schlotterbeck (Yedek kulübesinde), Dk. 94 Wirtz, Dk. 113 Deniz Undav (Yedek kulübesinde) (Almanya), Dk. 29 Le Normand, Dk. 74 Ferran Torres, Dk. 82 Unai Simon, Dk. 110 Rodri, Dk. 120 Morata (Yedek kulübesinde), Dk. 120 Fabian Ruiz (Yedek kulübesinde) (İspanya)

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında ev sahibi Almanya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da savunma güvenliğini elden bırakmadan gol aradı. İki ekip de girdiği pozisyonlarda ya etkili şutlar çıkartamadı ya da kalecileri geçemedi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

51. dakikada İspanya öne geçti. Sağ kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Yamal, pasını yerden penaltı noktası gerisindeki Dani Olmo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Neuer'in sağından ağlara gitti: 1-0.

89. dakikada son dakikalarda baskısını artıran Almanya beraberliği yakaladı. Soldan Mittelstadt'ın yaptığı ortada arka direğe hareketlenen Kimmich meşin yuvarlağı kafayla altıpas önündeki Wirtz'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Unai Simon'un sağındaki direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1.

Maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanınca uzatmalara geçildi.

119. dakikada İspanya bir kez daha öne geçti. Soldan Dani Olmo'nun ortaladığı topa ön direkte ve altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Merino kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Neuer'in sağından filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan İspanya, adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.