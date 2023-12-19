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İspanya'da hakemlerin VAR odası konuşmaları yayınlanacak - Son Dakika
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İspanya'da hakemlerin VAR odası konuşmaları yayınlanacak

İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga yönetimi, Ocak 2024'ten itibaren hakemlerin VAR odasındaki konuşmaların yayınlanması konusunda anlaşma sağladı. Uygulama, İspanya Süper Kupa maçları ve ligin 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

İspanya\'da hakemlerin VAR odası konuşmaları yayınlanacak
19.12.2023 - 14:45,
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İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga yönetimi, hakemler ile VAR odası arasındaki konuşmaların yayınlanması konusunda anlaştı.

LaLiga'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ocak 2024'ten itibaren hakemlerin VAR odasındaki meslektaşlarıyla yaptığı konuşmaların yayınlanması konusunda federasyonla anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, uygulamanın 10-14 Ocak tarihlerindeki İspanya Süper Kupa maçları ile 12 Ocak'taki ligin 20. hafta müsabakalarından itibaren başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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