İspanya, FIFA Kadınlar Dünya Sıralamasında Zirvedeki Yerini Korudu - Son Dakika
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Spor

İspanya, FIFA Kadınlar Dünya Sıralamasında Zirvedeki Yerini Korudu

FIFA'nın güncellediği sıralamaya göre, İspanya liderliğini sürdürürken İngiltere 2. sıraya yükseldi. Fransa ise UEFA Uluslar Ligi finalindeki yenilmesine rağmen ilk üçte yer almaya devam ediyor. A Milli Kadın Futbol Takımı ise 62. sıraya yükseldi.

15.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:34
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Futbolda İspanya, FIFA kadınlar dünya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, güncellenen sıralamada lider İspanya'nın en yakın rakibi konumuna yükselen İngiltere 4. sıradan 2. sıraya çıktı.

Fransa ise UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'ya yenilmesine rağmen ilk üçte yer almayı sürdürüyor. Sıralamada ABD 4, bir basamak yükselen Almanya ise 5. sırada bulunuyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı ise FIFA kadınlar dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 62. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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