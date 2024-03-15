İspanya, FIFA Kadınlar Dünya Sıralamasında Zirvedeki Yerini Korudu

Ergene ilçesinde okul sporları minik kız ve erkek voleybol ilçe müsabakaları başladı

Ergene ilçesinde düzenlenen okul sporları minik kız ve erkek voleybol ilçe müsabakaları başladı. Ergene Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar, iki hafta sürecek. Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, müsabakalara katılan takımlara ve öğrencilere başarılar diledi. Çorluspor 1947 ise Gölcükspor maçına hazırlandı. Çorluspor 1947, deplasmanda oynayacağı Gölcükspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş, takımın moral olarak çok iyi durumda olduğunu belirtti. Çorlu Belediye meclisi mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Ergene Belediyesi ise e-ruhsat dönemini başlattı. Belediye başkanı Rasim Yüksel, e-ruhsat projesinin vatandaşlara daha hızlı ve şeffaf bir hizmet sunmayı amaçladığını söyledi.