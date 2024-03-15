Futbolda İspanya, FIFA kadınlar dünya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, güncellenen sıralamada lider İspanya'nın en yakın rakibi konumuna yükselen İngiltere 4. sıradan 2. sıraya çıktı.
Fransa ise UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'ya yenilmesine rağmen ilk üçte yer almayı sürdürüyor. Sıralamada ABD 4, bir basamak yükselen Almanya ise 5. sırada bulunuyor.
A Milli Kadın Futbol Takımı ise FIFA kadınlar dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 62. sırada yer aldı.
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Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu (SETMOG), Salihli ilçesinde güvenli motosiklet kullanımını sağlamak amacıyla moto kuryelere kask, yelek ve eldiven hediye etti. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve SETMOG işbirliğiyle 20 moto kuryeye eğitim verildi ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı. Eğitimin ardından 5 sürücüye reflektörlü yelek, 1 sürücüye eldiven ve 1 sürücüye kask hediye edildi.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları, Nevşehir'de başladı. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, İsviçre ve Azerbaycan'dan 13 ve 15 yaş altı kız ve erkek sporcuların katıldığı müsabakalar, 17 Mart'ta sona erecek. TMTF Başkanı Oktay Çimen, organizasyonun Türk masa tenisinin Avrupa'daki vizyonu için önemli olduğunu belirtti.
Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Yıldırım'da hizmete açılan Gençlik Merkezi, gençlerin tüm beklentilerine cevap verecek olanaklara sahip.
Siirt Belediyespor genç erkekler voleybol takımı, il şampiyonu olarak, 17-20 Nisan tarihleri arasında Van'da düzenlenecek bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı. Şampiyonaya 20 kulüpten 105 kadın ve 123 erkek sporcu katılıyor. Sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar ile bayrak yarışlarında mücadele ediyor. Şampiyona 3 gün sürecek.
Galatasaray eski yöneticisi Necati Demirkol, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u çok beğendiğini söyleyerek, takımın şampiyon olacağına inandığını belirtti.
Ergene ilçesinde düzenlenen okul sporları minik kız ve erkek voleybol ilçe müsabakaları başladı. Ergene Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar, iki hafta sürecek. Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, müsabakalara katılan takımlara ve öğrencilere başarılar diledi. Çorluspor 1947 ise Gölcükspor maçına hazırlandı. Çorluspor 1947, deplasmanda oynayacağı Gölcükspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş, takımın moral olarak çok iyi durumda olduğunu belirtti. Çorlu Belediye meclisi mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Ergene Belediyesi ise e-ruhsat dönemini başlattı. Belediye başkanı Rasim Yüksel, e-ruhsat projesinin vatandaşlara daha hızlı ve şeffaf bir hizmet sunmayı amaçladığını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği erkekler final maçını izledi. Bakan Bak, final karşılaşmasının hava atışını yaparak, müsabakayı tamamını izledi ve Çiğli Bilim Doğa'nın kupasını verdi. Bakan Bak, karşılaşma öncesinde yaptığı konuşmada, basketbola büyük önem verdiklerini ve sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu vurguladı.
Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, Emlak Konut ile yapacağı karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. FIBA Kadınlar Euroleague'de Final Four'a kalan ÇBK Mersin, ligde de başarısını sürdürmek istiyor. ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, Emlak Konut karşısında kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirtti. Takımın en önemli itici gücünün taraftarlar olduğunu vurgulayan Ünlü, sporseverleri maça davet etti.
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