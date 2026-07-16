İspanya Final Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya Final Hazırlıklarına Başladı

16.07.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası finaline hazırlanıyor. Arjantin ile maç 19 Temmuz'da oynanacak.

NEW İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile 19 Temmuz Pazar oynayacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

New Jersey eyaletindeki Gotham Antrenman Tesisleri'nde, teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Final öncesi yapılan ilk antrenmanda, milli takım oyuncuları iki grup halinde pas çalışması yaparken, idmana takım arkadaşlarıyla birlikte çıkan Lamine Yamal ve Pedro Porro bu bölüme katılmadı. İki futbolcu, basına açık bölümde matlar üzerinde esneme hareketleri yaptı.

Teknik direktör de la Fuente, Yamal ve Porro ile bir süre sohbet etti.

Turnuvanın diğer finalisti Arjantin ise İspanya maçı öncesi ilk antrenmanını Atlanta'da yaptı.

İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi, 19 Temmuz Pazar günü, New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Kanada'daki orman yangını İspanya antrenmanını da etkiledi

Kanada genelinde devam eden orman yangınından yükselen duman, ABD'nin New York kentini de etkiledi.

Yangınlardan kaynaklanan duman nedeniyle İspanya'nın çalışmalarını sürdürdüğü bölgede de hava kalitesi ve görüş mesafesi düştü.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Hava Durumu, Antrenman, Arjantin, İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya Final Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz mapping gösterisi Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
Rize’de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı Rize'de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı

18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 19:37:12. #7.12#
SON DAKİKA: İspanya Final Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.