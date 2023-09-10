İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti - Son Dakika

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti

Son Güncelleme: 10.09.2023 23:58

FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında milli oyuncu Jenni Hermoso'ya yaptığı hareket sonrasında tepki çeken İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında İspanyol milli oyuncu Jenni Hermoso'yu kendine çekerek zorla dudaklarından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti.

SKANDAL HAREKETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in 20 Ağustos'ta oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında seremonide İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'ya yaptığı hareket tepki çekmişti. Olayların büyümesinin ardından Rubiales'in istifası istenmişti.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales İstifa Etti

İSTİFA KARARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Luis Rubiales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales İstifa Etti

90 GÜN TÜM FAALİYETLERDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

FIFA, Rubiales'in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurmuş, İspanyol futbolcu Jenni Hermoso da savcılığa başvurmuştu. Öte yandan Luis Rubiales 2018 yılından beri İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti - Son Dakika
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