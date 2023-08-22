İspanya Futbol Federasyonu Başkanı özür diledi

İspanya, 2023 Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı. Kupa seremonisinde İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in İspanyol forveti dudaklarından öpmesi tartışma yaratmıştı. Gelen tepkiler sonrası Rubiales, hatalı olduğunu kabul ederek özür diledi.

"BAŞKAN OLARAK DAHA DİKKATLİ OLMAM GEREKTİĞİNİ ANLAMALIYIM"

Kötü bir niyeti olmadığını belirten Rubiales, olayın yoğun bir heyecan içinde yaşandığını belirtirken, "O an bunu doğal olarak gördük, ancak dışarıda öyle yankılanmadı. Özür dilemeli, bundan dersler çıkarmalı ve başkan olarak daha dikkatli olmam gerektiğini anlamalıyım." ifadelerini kullandı.

"CİNSEL ŞİDDETİN BİR BİÇİMİ"

Rubiales bazı İspanyol bakanlar tarafından da eleştirilmişti. İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero, söz konusu olayın kadınların günlük olarak maruz kaldığı cinsel şiddetin bir biçimi olduğunu savundu ve "Rızası olmadan öpülmeyi 'olmuş bitmiş bir şey' olarak kabul etmemeliyiz" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Spor Bakanı Miquel Iceta da İspanyol devlet radyosuna yaptığı değerlendirmede, Rubiales'in Hermoso'yu öpmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi ve "Yapması gereken ilk şey açıklama yapıp ve özür dilemek. Mantıklı ve makul olan budur" dedi.