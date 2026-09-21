İspanya Futbol Federasyonu, de la Fuente'nin sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı - Son Dakika
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İspanya Futbol Federasyonu, de la Fuente'nin sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı

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İspanya Futbol Federasyonu, de la Fuente\'nin sözleşmesini 2032\'ye kadar uzattı
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İspanya Futbol Federasyonu, Luis de la Fuente'nin sözleşmesini 2032'ye kadar uzattığını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'da 65 yaşındaki teknik direktörün görevi, yönetim kurulunun oy birliğiyle onaylanan kararla sürecek.

İspanya Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'da, 65 yaşındaki çalıştırıcının görev süresi 2032'ye kadar devam edecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rafael Louzan başkanlığındaki İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, milli takım teknik direktörünün sözleşmesinin yenilenmesini oy birliğiyle kabul ettiği belirtildi.

Fuente, İspanya Milli Takımı'nın başında çıktığı 49 maçta 39 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 2.53 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adam, görev süresince 1 UEFA Uluslar Ligi, 1 Avrupa Şampiyonası ve 1 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: İHA
İspanyaFutbolSporSon Dakika

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