İspanya Milli Takımı EURO 2024'te finale çıktı - Son Dakika
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İspanya Milli Takımı EURO 2024'te finale çıktı

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkan takımıyla gurur duyduğunu söyledi. De la Fuente, futbolcularına olan güveninden bahsederek, takımın inanmaya değer olduğunu ve oyuncuların bireysel yeteneklerini takımın başarısı için kullandıklarını belirtti. İngiltere veya Hollanda ile oynayacakları final maçında daha iyi bir performans sergilemek istediklerini ifade eden de la Fuente, Fransa karşısında attığı golle Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü olan Lamine Yamal'ın potansiyeline inandığını söyledi. Yamal ise galibiyet ve finale çıkmaktan dolayı mutlu olduğunu ve attığı golün kendisi için özel olduğunu dile getirdi.

10.07.2024 03:27
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İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) finale çıkan takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Münih Futbol Arena'da Fransa'yı 2-1 yendikleri yarı final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Futbolcularına olan güveninden bahseden de la Fuente, "Bu takım bana inanç veriyor. Bu takım her zaman inanmaya değer. Örnek teşkil eden, bireysel olarak harika oyuncularımız var. Hepsi bu bireyselliği takıma fayda sağlamak için kullanıyor. Bu oyuncu grubuna her zaman inanmak gerekiyor çünkü takımın iyiliği için çalışmak istiyorlar ve cömertler. Bu takıma inancım var ve onları yönettiğim için gurur duyuyorum." diye konuştu.

De la Fuente, 14 Temmuz'daki finalde İngiltere veya Hollanda'dan biriyle karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Elediğimiz Almanya ve Fransa bizi en iyi performansımızı göstermeye zorladı. Bu çok iyi bir şey. Şimdi nereye kadar gideceğimizi göreceğiz. Hangi rakip gelirse gelsin bir sonraki maçımız çok farklı olacak. İkisi de çok büyük takımlar ve yine bizi daha da iyi olmaya zorlayacaklar. Finalde şimdiye kadar yaptığımız her şeyden daha iyisini yapmamız gerekecek. Zor görünse de bunu yapabilecek kapasitedeyiz." ifadesini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Fransa karşısında attığı golle Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü olan Lamine Yamal ile ilgili, "Bir dehanın eserini izledik. Onun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona çok iyi bakmamız gerekiyor. Kendisine aynı alçakgönüllülükle ve ayakları yere basarak çalışmaya devam etmesini tavsiye ediyorum. Her gün daha iyi olabilir, büyümeye devam edebilir. Bunu yapacağına inanıyorum. Beni en çok mutlu eden şey ise onun İspanyol olması ve onu yıllarca keyifle izleyebilecek olmamız." şeklinde görüş belirtti.

Maçın oyuncusu seçilen Lamine Yamal ise katıldığı basın toplantısında, "Galibiyet ve finale yükseldiğimiz için çok mutluyum. Turnuvanın en iyi golü olup olmadığını bilmiyorum ama benim için en özel olanıydı. Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk golümdü. Finale yükseldiğimiz için de çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İspanya Milli Takımı EURO 2024'te finale çıktı - Son Dakika

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