İspanya\'nın 2026 Kadrosu Açıklandı

İspanya Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden İspanya Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi. Luis de la Fuente'nin, Real Madrid'ten kadroya hiç futbolcu dahil etmemesi ise dikkat çekti.

İspanya Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia

Defans: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pufill, Eric Garcia, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Orta saha: Rodrigo Hernandez, Martin Zubimendi, Pedri Gonzalez, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Pablo Gavi, Alex Baena

Forvet: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Victor Munoz, Nico Williams, Yeremy Pino - İSTANBUL