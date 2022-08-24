Cenk Özkaçar, Valencia'ya geliş nedeninin teknik direktör Gattuso olduğunu söyledi - Son Dakika
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Cenk Özkaçar, Valencia'ya geliş nedeninin teknik direktör Gattuso olduğunu söyledi

24.08.2022 00:13
Cenk Özkaçar, Valencia'ya geliş nedeninin teknik direktör Gattuso olduğunu söyledi

İspanya'nın Valencia kulübüne transfer olan milli futbolcu Cenk Özkaçar, buraya gelmesindeki temel nedenlerden birinin İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso'ya duyduğu özel sevgi olduğunu söyledi.

İspanya'nın Valencia kulübüne transfer olan milli futbolcu Cenk Özkaçar, buraya gelmesindeki temel nedenlerden birinin İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso'ya duyduğu özel sevgi olduğunu söyledi.

Kulübün resmi internet sitesinde açıklama yapan Cenk, Valencia'ya transfer haberiyle ilgili menajerinden ilk telefon geldiğinden itibaren çok heyecanlandığını, "olasılığın gerçeğe dönüştüğünü" kaydetti.

"Valensiya mükemmel bir şehir, büyük bir tarihi olan kulüp inanılmaz, taraftar harika." diyen Cenk, "Buraya gelişimdeki diğer bir neden ise teknik direktör Gattuso'ya duyduğum özel sevgi. Bu gerçekten önemli oldu. Onunla çalışmak için çok heyecanlıyım ve bu meydan okumaya kendimi gerçekten hazır hissediyorum." açıklamasında bulundu.

Cenk, "Bu inanılmaz kulüpte olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Buraya uyum sürecimin çok kolay olacağına inanıyorum. Herkes Valencia taraftarının farklı olduğunu biliyor, dünyanın en iyisi. Onları tanımak, onların karşısında oynamak için sabırsızlanıyorum. Takıma destekleri çok büyük." dedi.

Valencia'ya 1 sezonluk kiralık olarak geldiğini ancak daha uzun süre kalmak istediğini aktaran Cenk, "Bu kulüp için her şeyimi vereceğime herkes emin olsun. Her antrenmanda ve her maçta neler yapabileceğimi göstereceğim." şeklinde konuştu.

Defansta çok agresif bir oyun stiliyle oynadığını, fiziki olarak güçlü ve topla oynamayı seven bir futbolcu olduğunu kaydeden 21 yaşındaki milli futbolcu, "Türk'üm, yani sahada agresif oynarım." ifadesini kullandı.

Erkek kardeşinin Erasmus öğrenci değiş-tokuş programıyla geçen yıllarda Valensiya'ya geldiğini, kendisinin o dönem evde olduğunu anlatan Cenk, şöyle devam etti:

"Şimdi ben buradayım, o evde. Şehri tanıyor ve bana buranın dünyanın en güzel kenti olduğunu söyledi. Valensiya'ya gelmeyi çok arzuluyordum. İki gündür buradayım ve söylenenlerin doğru olduğunu hemen gördüm."

İspanyol basını ekonomik sorunları olan ve finansal fair-play kurallarından dolayı büyük transfer yapamayan Valencia'nın Cenk'in kiralama bedeli olarak Olimpik Lyon kulübüne 500 bin avro verdiğini, Türk futbolcunun satın alma opsiyonunun sezon sonunda kullanılması halinde bonservis bedelinin 5 milyon avro olacağını yazdı.

Singapurlu iş insanı Peter Lim tarafından 2014 yılında satın alınan ve sonrasında çok ciddi ekonomik sorunlar ile yönetim krizleri yaşayan Valencia'nın yeni kulüp başkanı, Lim'e ait bazı şirketleri yöneten Singapurlu finans danışmanı Layhoon Chan olarak 17 Ağustos'ta açıklanmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Valencia, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Özkaçar, Valencia'ya geliş nedeninin teknik direktör Gattuso olduğunu söyledi - Son Dakika

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