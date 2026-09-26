İspanya, Wembley'de geriye düştüğü Uluslar Ligi maçında İngiltere'yi 3-2 devirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya, Wembley'de geriye düştüğü Uluslar Ligi maçında İngiltere'yi 3-2 devirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya, Wembley\'de geriye düştüğü Uluslar Ligi maçında İngiltere\'yi 3-2 devirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk hafta maçında Wembley'de geriye düştüğü maçta İngiltere'yi 3-2 yendi. Lamine Yamal, Baena ve Oyarzabal'ın golleriyle 2026-2027 sezonuna galibiyetle başlayan İspanya, 29 Eylül Salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

UEFA Uluslar A Ligi'nde İspanya, İngiltere deplasmanında geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk hafta maçında İngiltere ile İspanya, Wembley'de karşı karşıya geldi. İtalyan hakem Davide Massa'nın yönettiği müsabakaya son dünya şampiyonu İspanya, golle başladı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Guehi'den topu kaparak ceza sahasına giren Lamine Yamal, topu filelere gönderdi. 36. dakikada Bellingham ile gelişen kontratakta kaleciyle karşı karşıya kalan Gordon, beraberlik golünü kaydetti. Bu golden 4 dakika sonra İngilizler öne geçti. OReilly'nin sol kanattan ortasında Harry Kane, ceza sahası içinde kafayı vururken kale önünde Cucurella'ya da çarpan top ağlarla buluştu. İlk yarısı bu skorla tamamlanan mücadelede İngiltere, Belligham'ın ceza sahası içinde Rodri tarafından düşürülmesi sonrası VAR uyarısıyla penaltı kazandı. 54. dakikada penaltı atışını kullanan Harry Kane, üst direğe takıldı. 60. dakikada savunmadaki hatayı değerlendiren Olmo, ceza yayı içindeki Alex Baena'yı topla buluşturdu. Baena, plase vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi. Baena, 74'te ise 3. golün asistine imza attı. Maçın 55. dakikasında oyuna giren Mikel Oyarzabal, ceza sahası içinde kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla İspanya'yı yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Luis de la Fuente'nin öğrencileri sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya, Uluslar Ligi 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı.

İspanya, grubun 2. maçında 29 Eylül Salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak. İngiltere ise Çekya'ya konuk olacak.

Kaynak: İHA
Lamine YamalUluslar LigiHırvatistanMaç SonucuİngiltereİspanyaFutbolEylülDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi Mbappe kampı terk ediyor Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor
ChatGPT kullanıcı görüntüleri başka yere aktarıldı: OpenAI 53 vakayı açıkladı ChatGPT kullanıcı görüntüleri başka yere aktarıldı: OpenAI 53 vakayı açıkladı
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti
Fenerbahçe’ye FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı Ödeme yapılırsa kalkacak Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak
00:29
Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı
Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı
23:30
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti
"163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
23:12
Yeniden Refah’ta istifa depremi Doğan Bekin, “AK Parti“ iddialarına yanıt verdi
Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:59
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 00:34:13. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya, Wembley'de geriye düştüğü Uluslar Ligi maçında İngiltere'yi 3-2 devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei