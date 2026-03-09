İspanyol Bakan, Türk Atıcı ile Görüşebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanyol Bakan, Türk Atıcı ile Görüşebilir

09.03.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Adalet Bakanı, benzeri milli atıcı Yusuf Dikeç ile İstanbul'da buluşabileceğini açıkladı.

İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, fiziki görünüm açısından kendisine benzetilen milli atıcı Yusuf Dikeç ile İstanbul'a gerçekleştireceği ziyarette görüşebileceğini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkarak "Savaşa hayır" mesajı vermesinin ardından Türk kamuoyundaki İspanya halkıyla birlik ve dayanışma mesajları, aynı şekilde bu ülkede de karşılık buluyor.

Sanchez'in geçen hafta partisinin mitinginde Türk bayraklı görüntüleri paylaşarak Türkiye'ye selam göndermesi sonrası hükümet ortaklarında da Türk kamuoyuna yönelik ilgi arttı.

Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, fiziksel olarak kendisine benzetilen milli atıcı Yusuf Dikeç'e gönderme yaparak, "Türkiye Adalet Bakanı'nın Madrid'e yaptığı ziyarete karşılık olarak İstanbul'a gitme planım var. @yusufdikec orada görüşürüz ya da görüşmeyiz ve (birbirlerine benzerlik olarak) şüpheyle kalmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Bolanos ile Dikeç, 7 Mart'ta X hesaplarından karşılıklı yazışmalarında birbirlerine benzerlikleriyle ilgili sosyal medyadaki yorumlara atıfta bulunmuştu.

Bolanos, "Garanti ederim ki aynı kişi değiliz. Böyle nişan alma yeteneğine sahip olmak hoşuma giderdi. Türk dostlarımıza kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullanmış, Dikeç de "Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikleri sürece inanmayacaklar." yanıtını vermişti.

Türk ve İspanyol halkları arasındaki yakınlaşma son dönemde sosyal medyada çok fazla ön plana çıkarken olumlu ve içten mesajlar, iki halk arasındaki dostluk bağlarını da güçlendiriyor.

Kaynak: AA

Yusuf Dikeç, İstanbul, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanyol Bakan, Türk Atıcı ile Görüşebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:16:02. #.0.5#
SON DAKİKA: İspanyol Bakan, Türk Atıcı ile Görüşebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.