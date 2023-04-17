Barcelona Başkanı Laporta'nın "Messi dönecek mi?" sorusuna verdiği yanıt, duyanları çılgına döndürdü! - Son Dakika
Üye Girişi

Barcelona Başkanı Laporta'nın "Messi dönecek mi?" sorusuna verdiği yanıt, duyanları çılgına döndürdü!

17.04.2023 16:26

İspanyol devi Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin takıma dönüşüne dair önemli bir sinyal verdi. Başkan, bir taraftarın yönelttiği, "Messi, Barcelona'ya gelecek mi?" sorusuna "Evet" yanıtını vererek, duyanları heyecanlandırdı.

Barcelona Başkanı Laporta, PSG'de forma giyen yıldız futbolcu, Lionel Messi'nini Barça'ya geri döneceğini belirtti. Bu haber taraftarları heyecanlandırdı.

"MESSİ GELECEK"

Efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak, Fransız ekibi PSG'ye transfer olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşü hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, taraftarlarla fotoğraf çekildiği esnada kendisine sorulan, "Messi, Barcelona'ya gelecek mi?" sorusuna "Evet" cevabı verdi ve Barcelona taraftarları arasında heyecanı yarattı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Lionel Messi, bu sezon Fransız ekibi ile çıktığı 35 resmi maçta 20 gol 18 asist kaydetti.

YORUMLAR
500
'Negreira olayı' ile ilgili konuştu! Barcelona Başkanı Laporta, Real Madrid'i topa tuttu 'Negreira olayı' ile ilgili konuştu! Barcelona Başkanı Laporta, Real Madrid'i topa tuttu Laporta, Negreira olayının Barcelona'ya karşı karalama kampanyası olduğunu savundu Açıklaması Laporta, Negreira olayının Barcelona'ya karşı karalama kampanyası olduğunu savundu Açıklaması

Lionel Messi, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona Başkanı Laporta'nın 'Messi dönecek mi?' sorusuna verdiği yanıt, duyanları çılgına döndürdü! - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Oynamak istediği takımı açık açık söyledi! Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
19:08 Rasim Ozan Kütahyalı cephesinden "Okşan" iddiaları hakkında ilk yorum
19:08 İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
18:43 Mostafa Mohamed'in hocası ortalığı birbirine kattı: Biz b..tan bir takımız
18:20 İlk maçında mağlubiyet alan Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım
18:08 Görüntülere tepki yağıyor! Evlenme teklifi için kız arkadaşını kaçırttı
18:02 Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu telef etti
18:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbulluları heyecanlandıran sözler: Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak müjde vereceğiz
17:42 Altay'ın sakatlığından sonra kale ona emanet! İrfan Can'dan şampiyonluk için iddialı sözler
17:36 Son maçın senaryosunu yazdı! Kaleyi devralan İrfan Can'dan şampiyonluk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2023 19:35:16. #1.13#
SON DAKİKA: Barcelona Başkanı Laporta'nın "Messi dönecek mi?" sorusuna verdiği yanıt, duyanları çılgına döndürdü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement