İspanyol futbolunda çıkar çatışması, etik ve yolsuzluk tartışmaları büyüyor - Son Dakika

İspanyol futbolunun ekonomik olarak gelirini ve uluslararası imajını artırmak için Süper Kupa finalinin 4'lü formata dönüştürülmesi ve maçların Suudi Arabistan'da oynanmasına ilişkin yapılan anlaşma ülke içinde çıkar çatışması, etik ve yolsuzluk tartışmaları başlattı.

El Confidencial adlı İspanyol gazetesinin hafta başında yayımladığı ve Suudi Arabistan ile İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasında 2019 yılında yapılan anlaşmada Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'nin sahibi olduğu Kosmos adlı spor organizasyonları şirketinin 24 milyon avroluk komisyon aldığına ilişkin basında çıkan haberlerin yarattığı tartışmalar büyüdü.

Gerard Pique ile birlikte suçlamalara maruz kalan ve Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma döneminde Barcelonalı futbolcu ile yaptığı telefon mesajları parça parça El Confidencial gazetesinde yayımlanan RFEF Başkanı Luis Rubiales, bugün basının karşısına çıktı.

Rubiales, 2 saatten fazla süren basın toplantısında, söz konusu anlaşmanın yasal olduğunu, anlaşmanın RFEF genel kurulunda oy birliğiyle kabul edildiğini, Etik Komisyonu'nun da onay verdiği federasyonun kimseye komisyon ödemediğini, kendisinin de kimseden komisyon almadığını vurguladı.

Pique ile arasındaki telefon mesajlarının basına sızdırılmasını "Yasa dışı olan, mafya veya organize suç örgütü olarak adlandırılacak kişilerin yaptığı. Bunu yapan ileride arabama kokain de koyar." diyerek eleştiren Rubiales, polise suç duyurusunda bulunup, yasal işlem başlattığını duyurdu.

"RFEF hiç kimseye tek avro komisyon ödemedi." diyen Rubiales, Suudi Arabistan ile anlaşma teklifinin kendilerine Kosmos tarafından getirildiğini ancak tüm görüşmeleri bu ülke ile kendilerinin yaptığını aktardı.

Süper Kupa maçları için Çin, Katar, ABD, Hindistan gibi ülkelerle de görüştüklerini ancak en iyi teklifin Suudi Arabistan'dan geldiğini kaydeden Rubiales, "mükemmel bir anlaşma" olarak tanımladığı Suudi Arabistan ile imzalanan sözleşmenin İspanyol futboluna 400 milyon avroluk bir gelir sağladığını, bunun yüzde 50'sinin 4'lü turnuvaya katılan kulüplere geri kalanının da La Liga'daki diğer kulüplere dağıtıldığını ifade etti.

RFEF Başkanı, her şeyin yasal olduğunu bir çok kez dile getirerek, Pique veya kendisiyle ilgili ortaya atılan "çıkar çatışması ve etik dışı hareket edildiği" iddialarının doğru olmadığını savundu.

Rubiales, "Tüm bu haberlerden kim çıkar sağlıyor ben biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ama bundan konuşmayacağım. Polise güveniyorum ve umarım bu mafyacıları yakalarlar. Yapılan çamur at izin kalsından başka bir şey değildir. Bu haberler Dünya Kupası'nı organize etmeye aday olan İspanya'ya zarar veriyor." diye konuştu.

Real Madrid ile Barcelona'nın dünya çapında kulüpler olduğunu ve onların katıldığı turnuvalarda gelirin daha çok arttığını herkesin bildiğini kaydeden Rubiales, Kral Kupası finalini (bu yıl 23 Nisan'da Real Betis ve Valencia arasında oynanacak) canlı yayınlamak isteyen bazı ülkelerin finalistler belli olana kadar beklediğini ifade etti.

Rubiales, bir futbolcunun kariyerinin 32-33 yaşına kadar sürdüğünü bu yüzden aynı zamanda iş dünyasında olmalarına destek verdiğini, Pique gibi daha çok futbolcu görmekten memnun olacağını söyleyerek, İspanyol liginde başka futbolcuların da iş hayatında olduğunu aktardı.

Diğer yandan İspanyol basınında Pique-Rubiales mesajlarıyla ilgili yeni kayıtlar yayınlanırken, Barcelonalı futbolcunun Tokyo Olimpiyatları'nda İspanya Milli Takımı'nda yer almak için RFEF Başkanı'ndan yardım istediği iddia edildi.

İspanya'da Futbol Antrenörleri Derneği'nin (CENAFE) başkanı Miguel Angel Galan ise Pique ve Rubiales hakkında yolsuzluk, kurumsal işlerden kişisel çıkar sağlama ve rüşvet iddialarıyla savcılığa suç başvurusu yaptı.

İspanya Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma kapsamında 2020-2025 yılları arasında İspanya Süper Kupası'nı 4'lü final formatında (Lig 1.si ve 2.si ile Kral Kupası finalistleri) bu ülkede oynatılacağını duyurmuştu.