İspanyol motosikletçi Marc Marquez'in görme sorunu nüksetti - Son Dakika
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İspanyol motosikletçi Marc Marquez'in görme sorunu nüksetti

22.03.2022 15:12
İspanyol motosikletçi Marc Marquez'in görme sorunu nüksetti

MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen yılın kasım ayında yaşadığı çift görme bozukluğunun (diplopi) tekrarladığını açıkladı.

MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen yılın kasım ayında yaşadığı çift görme bozukluğunun (diplopi) tekrarladığını açıkladı.

Endonezya Grand Prix'sinin ısınma turlarında yaptığı kaza sonrası beyin sarsıntısı geçiren ve tedbir amaçlı yarışa katılmayan Marquez, yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan Marquez, İspanya'ya döndükten sonra göz muayenesinden geçtiğini belirterek, "Dr. Sanchez Dalmau yeniden diplopi teşhisi koydu. Neyse ki durumum 2021 sonundakine göre iyi. Şimdi dinlenme ve durumumun nasıl seyredeceğini görmek için bekleme zamanı. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İlk kez Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele ettiği 2011 yılında diplopi geçiren Marquez, sporu bırakma noktasına gelmesine rağmen uzun bir tedavinin ardından yeniden pistlere dönmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor İspanyol motosikletçi Marc Marquez'in görme sorunu nüksetti - Son Dakika


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