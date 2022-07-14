İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek - Son Dakika
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İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek

14.07.2022 11:58

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezon başında Barcelona'dan ayrılan süper yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmıştı. PSG'nin Arjantinli süper yıldızla 1 yılı opsiyonlu sözleşme imzalamadığı öne sürüldü. Daha önce Arjantinli yıldızın sözleşmesinde opsiyon olduğu belirtilmişti. Süper yıldız, geçtiğimiz sezon forma giydiği 34 maçta 11 gol 14 asist ile oynadı.

Lionel Messi'nin sözleşme detayı gündeme bomba gibi düştü. Marca gazetesinin iddiasına göre, PSG'nin Messi ile 1 yılı opsiyonlu sözleşme imzalamadığı ve bu yüzden Arjantinli süper yıldızın gelecek sezon sonu sözleşmesinin biteceği yazıldı.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

PSG'nin, Arjantinli süper yıldızla 1 yılı opsiyonlu sözleşme imzalamadığı aktarıldı. Buna göre 35 yaşındaki Lionel Messi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2023'de sona erecek. Fransız devi PSG ise yıldız ismi elinden kaçırmak istemiyor. PSG, Lionel Messi'ye 1 yıllık sözleşme teklifinde bulunacak. Arjantinli oyuncu ise bu teklife Dünya Kupası'ndan sonra cevap verecek.

GEÇEN SEZON 11 GOL KAYDETTİ

Arjantinli süper yıldız geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kaldı. Messi, forma giydiği 34 maçta 11 gol 14 asist ile oynadı.

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Son Dakika Spor İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek - Son Dakika
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