Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0

Dakika 87: Tarsus İdmanyurduspor'un kullandığı serbest atışta Ahmet Furkan 'ın kafa vuruşunu kaleci Arda mükemmel bir refleksle kurtardı

Dakika 70: Isparta 32 Spor atağında Embiya Ayyıldız kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda mutlak bir golü kaçırdı. Kaleci Abdülaziz Demircan topu ayaklarıyla kornere çeldi.

Dakika 58 Tarsun İdmanyurduspor atağında altı pas içinde yaşanan karambolde Niyazi'nin vuruşunu kaleci Arda kurtardı.

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