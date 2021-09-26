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Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0 - Son Dakika

Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0

26.09.2021 22:27
Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 4. maçında Tarsus İdmanyurduspor'la oynadığı maçı 1-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 4. maçında Tarsus İdmanyurdu spor'la oynadığı maçı 1-0 kazandı.

Maçın önemli dakikaları

Dakika 18 Tarsus İdmanyurdu atağında savunma arkasına atılan uzun topta Sinan Kurumuş'tan önce kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Dakika: 30 (GOL) Isparta 32 Spor savunmanın arkasına atılan topla bulaşan Burak Aydın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Dakika 40: Isparta 32 Spor atağında Burak Aydın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa vurmakta gecikince savunma tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 53: Ispartaspor atağında sol çaprazda Gökhan Yılmaz'ın ceza sahası içinden sert vuruşu yan direkten döndü, dönen topa gelişine vuran Taner Gümüş'ün şutunu kaleci aynı güzellikle kurtardı,.

Dakika 58 Tarsun İdmanyurduspor atağında altı pas içinde yaşanan karambolde Niyazi'nin vuruşunu kaleci Arda kurtardı.

Dakika 70: Isparta 32 Spor atağında Embiya Ayyıldız kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda mutlak bir golü kaçırdı. Kaleci Abdülaziz Demircan topu ayaklarıyla kornere çeldi.

Dakika 87: Tarsus İdmanyurduspor'un kullandığı serbest atışta Ahmet Furkan'ın kafa vuruşunu kaleci Arda mükemmel bir refleksle kurtardı

Stad: Atatürk

Hakemler: Safa Yılmaz xx, Şenol Bektaş xx, Efe Kurtuluş xx

Isparta 32 spor : Alp Arda xxx, Necmican Cebeci xx, Şamil Başaran xx, Burak Aydın xxx (Dk. 67 Said Can Açıkalın x), Kadir Turhan xx, Mustafa Diler xx, Gökhan Yılmaz xx (dk. 76 Efşan Geçgin x) Arif Birşen xx, Taner Gümüş xx (dk. 67 Furkan Özdemir x), Mustafa Acar xx, Gökdeniz Varol xx (dk. 50 Embiya Ayyıldız x)

Tarsus İdbanyurduspor: Abdülaziz Demircan xx, Muharrem Doğan xx, Uğur Arslan Kuru, Abdulsamed Karnuçu xx, Yasin Yener x (dk. 61 Hüseyin Çolak x), Okan Baydemir xx, Niyazi Batuhan Salman xx (dk. 76 Artuk Akçakın x)Azad Filiz x (dk. 46 Alperen Pak x), Ahmet Furkan Özcan xx, Sefa Durmuş xx (dk. 83 Yılmaz Basravi), Sinan Kurumuş xx (dk. 61 Ferhat Duman x)

Sarı kartlar: Kadir Turhan, Arif Birşen, Mustafa Acar Isparta 32 Spor), Uğur Arslan Kuru, Hüseyin Çolak (Tarsus İdmanyurduspor)

Gol: Dk. 30 Burak Aydın - ISPARTA

Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0
Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0
Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0
Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0
Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0
Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Aydın, Isparta, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0 - Son Dakika Spor


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