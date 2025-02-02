TFF 2. Lig'in 20. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Evren Aydoğan, Murathan Çomoğlu, Eyüp Özer
Ekoleji Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Yiğithan Güveli, Hamit Kulya, Furkan Uludaş, Caner Koca (Devrim Taşkaya dk. 76), Berat Satılmış (Haşim Çoban dk. 74), Zihni Temelci (Cem Özdemir dk. 61), Abdülkerim Canlı, Fırat Aras, Hüseyin Afkan (Muhlis İstemi dk. 61), Kubilay Türkyılmaz (Vedat Bora dk. 74)
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Alper Tursun, Eren Tokat, Yusuf Sahin Örnek, Kaan Baysal (Ege Arslan dk. 85), Sami Satılmış, Burak Gültekin (Furkan Yöntem dk. 62), Hüseyin Bulut, Kaniwar Uzun (Emre Aydınel dk. 46, Furkan Emin Kaçmaz dk. 89), Uğur Çetinkaya (Koray Dağ dk. 62), Ali Çırak
Goller: Caner Koca (dk. 7) (Isparta 32 Spor), Hüseyin Bulut (dk. 60) (Altınordu)
Sarı kartlar: Furkan Yöntem, Alper Tursun (Altınordu) - ISPARTA
Son Dakika › Spor › Isparta 32 Spor - Altınordu Maçı 1-1 Beraberlik İle Sonlandı - Son Dakika
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