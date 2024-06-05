Isparta 32 Spor Başkanı: Kulübün Borcu Yok - Son Dakika
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Isparta 32 Spor Başkanı: Kulübün Borcu Yok

TFF 2. Lig'de mücadele eden Isparta 32 Spor'un başkanı Gültekin Özdemir, kulübün borcunun bulunmadığını ve genel kurulun 6 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

05.06.2024 10:13
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TFF 2. Lig'de mücadele eden Isparta 32 Spor'da Başkan Gültekin Özdemir, 6 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi kulübün borcunun bulunmadığını dile getirdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor'da Başkan Gültekin Özdemir, açıklamalarda bulundu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in olduğu sürece takımın ortada kalmayacağını söyleyen Özdemir, Isparta 32 Spor'un kongresinin 6 Haziran'da olacağını ifade etti. Kulübün borcunun bulunmadığın belirten Gültekin Özdemir, "6 Haziran'da ilk genel kurulumuz olacak. Eğer çoğunluk sağlanamazsa 13 Haziran'da ikinci genel kurulumuzu yapacağız. Biz ümit ediyoruz ki 6 Haziran'da bir aday çıkacaktır. Biz aday değiliz. Herhangi bir yönetim hazırlamadık ve daha önce de söylemiştik zaten aday olmayacağımızı. Ama hiç kimse Ispartaspor'la alakalı karamsarlığa düşmesin. Şükrü Başdeğirmen Başkanımız Isparta'da Belediye Başkanlığı yaptığı müddetçe bu takım hiçbir zaman ortada kalmayacaktır. Gerekirse biz yine Şükrü Başkanımızın talimatıyla bu görevi üstleniriz. Takım ortada kalmaz, hiç kimse merak etmesin. Ama şunu söylemek istiyorum. Ispartaspor bir seçim malzemesi değildir. Hiç kimse de bunu seçim malzemesi olarak görmesin ve yapmasın. Seçim döneminde 'Bu takımı Süper Lig'e çıkaracağım' diyen başkan adaylarını göreve davet ediyorum. 6 Haziran'da seçimimiz var. Takımımızın borcu yok. Nerdeyse bugün birçok kulüp başkan bulamazken maddi sorunlardan dolayı bizim sadece 2 milyon borç, 2 milyon da diğer giderler dediğimiz borçlarımız var. SGK borcumuz var, yapılandırmışız ve ödüyoruz. Takımın bütün borcu bu, başka borcu yok. Allah'a şükür ve bu yılla alakalı gelmesi gereken paralar var. Bu paralarla da bu borçlar ödeniyor zaten" dedi.

"Kulübün değeri arttı"

Kulübün değerinin arttığını ve genç oyuncuları takıma kazandırmaya çalıştıklarını aktaran Başkan Özdemir, "Biz kulübün başına geldiğimizde kulübümüzün değeri 500 bin Euro'ydu. Biz bu kulübe değer kattık, değer kattığımıza inanıyoruz. Başarılı bulan var, bulmayan var. Hiç kimseye burada bizi başarılı bulmuyorlar diye laf veya söz söyleyecek halimiz de yok. Ama bizi beğenmeyen arkadaşlarımız da adayları kimse 6 Haziran'da bekliyoruz, buyursun gelsinler takıma sahip çıksınlar. Ispartaspor, Isparta'nın bir değeridir, en büyük STK'sıdır. Hiçbir şekilde ortada kalmaz, herkesin gönlü rahat olsun" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Isparta 32 Spor Başkanı: Kulübün Borcu Yok - Son Dakika

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