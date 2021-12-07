Isparta 32 Spor'da, Turgut Kul dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Murat Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Turgut Kul getirildi.

Isparta 32 Spor'da, Pazarspor mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Murat Yılmaz ile yollar ayrıldı ve Turgut Kul ile anlaşmaya varıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızı bölgesel ligde şampiyon yapan ve 3.Lig şampiyonluğunda yardımcı antrenörlüğümüzü yapan ve A Lisansını alan Turgut Kul ve ekibi ile anlaşılmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ISPARTA