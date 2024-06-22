Isparta 32 Spor'da Yönetim Görev Dağılımı Yapıldı

Spor

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'da yönetim, görev dağılımını yaptı.

Isparta 32 Spor'da Gültekin Özdemir Başkanlığındaki yönetimde, başkan vekilliğine Ozan Gezer, Asbaşkanlığa Nuri Top, 2. başkanlığa Ali Toprakçı, Ömer Baştok, Eser Vuran Vuranok, genel kaptanlığa Fehmi Gezer, futbol şube sorumluluklarına Cem Elbiz, Emin Ursavaş, Altyapı Sorumluluğuna Süleyman Dağlı, basın sözcülüğüne Serkan Başpınar, Osman Balcı, Saymanlığa Erol Senirli, taraftardan sorumlu yöneticiliğe Soner Köse, Hasan Kızıltan, ARGE sorumluluklarına Burak Akpınar, Hüseyin Yüceer, hukuk işlerine Numan Karatepe, tesis sorumluluğuna Osman Akkoç, Ahmet Süzen, store sorumluluğuna Ahmet İlter ve Akif Eryiğit getirildi. - ISPARTA