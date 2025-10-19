Isparta 32 Spor Fethiyespor'u Yendi - Son Dakika
Isparta 32 Spor Fethiyespor'u Yendi

Isparta 32 Spor Fethiyespor'u Yendi
19.10.2025 22:52
Isparta 32 Spor, Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek 9. haftayı galibiyetle kapadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Isparta Atatürk Stadyumu

Hakemler: Sercan Karaca, Muhammed Yıldız, Recep Gündüz

Isparta 32 Spor: Onur Behiç, İsmail Hakkı, Yiğithan, Ertuğrul, Hüseyin, Alperen, Kaan (Cem dk. 76), Caner (Fatih dk. 84), Kerem, Hasan, Baran (Sinan dk. 62)

Fethiyespor: Arda, Muhammed, Şahan, Serdarcan (Beratcan dk. 90+2), Cihan (Uğur dk. 57), Mehmet Kaan, Oğuz, Nurettin (Berkay dk. 90+2), Muhammet Raşit, Muhammet Enes (Samet dk. 79), Ramazan

Goller: Hasan Kaya (dk. 24 ve 90+4) (Isparta 32 Spor), Muhammed Erdem (dk. 6) (Fethiyespor)

Sarı kartlar: Uğur Ayhan, Muhammed Raşit, Nurettin Çakır, Berat Satır (Fethiyespor) - ISPARTA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor Fethiyespor'u Yendi - Son Dakika

Isparta 32 Spor Fethiyespor'u Yendi
