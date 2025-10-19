Isparta 32 Spor Fethiyespor\'u Yendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Isparta Atatürk Stadyumu
Hakemler: Sercan Karaca, Muhammed Yıldız, Recep Gündüz
Isparta 32 Spor: Onur Behiç, İsmail Hakkı, Yiğithan, Ertuğrul, Hüseyin, Alperen, Kaan (Cem dk. 76), Caner (Fatih dk. 84), Kerem, Hasan, Baran (Sinan dk. 62)
Fethiyespor: Arda, Muhammed, Şahan, Serdarcan (Beratcan dk. 90+2), Cihan (Uğur dk. 57), Mehmet Kaan, Oğuz, Nurettin (Berkay dk. 90+2), Muhammet Raşit, Muhammet Enes (Samet dk. 79), Ramazan
Goller: Hasan Kaya (dk. 24 ve 90+4) (Isparta 32 Spor), Muhammed Erdem (dk. 6) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Uğur Ayhan, Muhammed Raşit, Nurettin Çakır, Berat Satır (Fethiyespor) - ISPARTA
