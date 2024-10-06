Isparta 32 Spor, İnegölspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Isparta 32 Spor, İnegölspor'u 2-1 Yendi

Isparta 32 Spor, İnegölspor\'u 2-1 Yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Isparta 32 Spor, İnegölspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

06.10.2024 22:22
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 6. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında İnegölspor'u 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Erdem Temel, Kaan Kaya, Eren Öksüzler, Şevket Teker

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Yiğithan Güveli Caner Koca (Muhammed Enes dk. 90), Berat Satılmış (Ahmet Karademir dk. 74 ), Zihni Temelci (Halil Duman dk. 81), Kubilay Türk Yılmaz (Bora Taşdemir dk. 73), Muhlis İstemi, Hamit Kulya, Abdülkerim Canlı, Fırat Aras, Gürkan Başkan

İnegölspor: Bekir Sevgi, Batuhan Çakır (Recep Efe Koçak dk. 46), Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik (Alican Özfesli dk. 46), İbrahim Can Köse, Batuhan Günaldı (Bilal Gündoğdu dk. 46), Orhan Aktaş (Mert Aydın dk. 83), İsmail Zehir (Hasan Alp Altınoluk dk. 71), Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk

Goller: Yiğithan Güveli (dk. 19), Kubilay Türk Yılmaz (dk. 45) (Isparta 32 Spor), Fatih Aktay (dk. 90+5) (İnegölspor)

Sarı Kartlar: Vedat Bora, Fırat Aras, Türker Dırdıroğlu (Isparta 32 Spor), Batuhan Günaldı (İnegölspor) - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Isparta 32 Spor, İnegölspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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