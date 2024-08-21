Isparta 32 Spor, kaleci Türker Dırdıroğlu\'nu kadrosuna kattı

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, kaleci Türker Dırdıroğlu'yu kadrosuna kattı.

Isparta 32 Spor, dış transferde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan kaleci Türker Dırdıroğlu ile anlaştı. Daha önce İstanbulspor, Uşakspor, Adıyamanspor ve Beyoğlu Yeni Çarşıspor formaları giyen kaleci Türker Dırdıroğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde 2. Başkan Ali Toprakçı ve Genel Kaptan Ender Kızıltan da hazır bulundu. - ISPARTA