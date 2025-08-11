Isparta 32 Spor, Sinan Akaydın\'ı Transfer Etti

Isparta 32 Spor, forvet oyuncusu Sinan Akaydın'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'de mücadele eden Isparta 32 Spor, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir transfere imza attı. Yeşil-pembeli ekip, forvet oyuncusu Sinan Akaydın'ı renklerine bağladı. İmza töreninde 2. Başkan Mehmet Çetinli'de hazır bulundu. Yeni transfer Akaydın ise, "Isparta 32 Spor için sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. - ISPARTA