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Isparta 32 Spor, Teknik Direktör Fuat Buruk ile anlaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor'da yönetim görev dağılımını yaptıktan sonra ilk iş olarak teknik kadroyu belirledi. Isparta 32 Spor, Fuat Buruk ile anlaştı. Uzun yıllardır Hamza Hamzaoğlu ile birlikte çalışan Buruk, İstanbulspor, Çaykur Rizespor, Malatyaspor, Eyüpspor, Denizlispor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Bursaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor'da görev yaptı.

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, temmuz ayında lansman tanıtımın olacağını ve transfer çalışmalarının da başladığını bildirdi. Başkan Özdemir, Galatasaray altyapısından da futbolcu desteği alacaklarını ifade etti. İstanbul'daki toplantıda Galatasaray Altyapı Sorumlusu Orhan Atik, Asbaşkan Nuri Top, Store Sorumlularından Akif Eryiğit ve Tesis Sorumlusu Osman Akkoç da hazır bulundu. - ISPARTA