Isparta 32 Spor'un Yeni Teknik Direktörü Koray Palaz - Son Dakika
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Isparta 32 Spor'un Yeni Teknik Direktörü Koray Palaz

Isparta 32 Spor\'un Yeni Teknik Direktörü Koray Palaz

Isparta 32 Spor, Koray Palaz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Hedef şampiyonluk.

01.10.2024 16:48
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un yeni teknik direktörü Koray Palaz oldu. Pembe-yeşilliler, Palaz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor, teknik direktörlük görevine Koray Palaz'ı getirdi. Palaz için sosyal tesislerde gerçekleşen imza törenine Isparta 32 Spor 2. Başkanı Ömer Baştok, Basın Sözcüsü Serkan Başpınar ve yöneticiler Hüseyin Yüceer ile Akif Eryiğit katıldı.

Serkan Başpınar, takımın ligdeki durumunun istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Isparta 32 Sporumuzun hak ettiği yerde olması için yaptığımız araştırmalardan sonra hocamıza güvenerek kendisiyle anlaşma sağladık. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Ömer Baştok da Koray Palaz ile Isparta 32 Spor'u ligde görmek istedikleri yere götüreceklerine inandığını söyledi.

Koray Palaz iddialı

Isparta 32 Spor'un yeni teknik direktörü Kemal Palaz ise Isparta 32 Spor'da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. 45 yaşındaki teknik adam, "Isparta'da yönetim tarafımdan çok samimi karşılandım. Ispartaspor çalıştığım diğer takımlarda bizi hep zorladı. Ispartaspor bugün daha iyi yerlerde olmalı. Oyuncular da bunun farkında. Önemli olan oyunculara o inancı adapte edebilmek. Ben bu süreci daha önce çalıştırdığım takımlarda da yaşadım. İskenderunspor'da takımı 13. sıradan alıp 3. sıraya çıkardım. Yarınlar için daha iyi neler yaparız, bunun planlamasında olmamız lazım. Sorumluk bende ve ekibimde ama bunu yaparken, taraftar, yönetim de bu işin içinde olursa daha iyi yerlere götüreceğimiz inancındayım. Şehir hazır olsun. Güzel bir süreç yaşayacağımıza inanıyorum. Şu ana kadar kadro kalitesinin aldığı sonuçları pozitif hale dönüştürerek, daha güzel günler için harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Hedefinin Ispartaspor'da şampiyonluk yaşamak olduğunu kaydeden Palaz, "Tabii ki bir hedefim var. Ispartaspor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ligde kalmak değil hedefim. Bugüne kadar hep şehir takımlarını çalıştırdım. İngiltere'de 3 ve 4. lig takımlarında top oynadım. İşin mutfağından geliyorum" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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