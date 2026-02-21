Isparta 32 Spor ve Gebzespor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta 32 Spor ve Gebzespor Berabere Kaldı

Isparta 32 Spor ve Gebzespor Berabere Kaldı
21.02.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta 32 Spor, Gebzespor ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 25. haftasında Isparta 32 Spor sahasında Gebzespor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Safa Yılmaz, Gökhan Yüksel, Ali Gün

Isparta 32 Spor: Onur Behiç, İsmail Hakkı Doğan (Bedirhan Altunbaş dk. 75), Ertuğrul Kurtuluş, Kamil İçer, Hüseyin Öztürk (Rıdvan Dönmez dk. 75), Alperen Pak (Sergen Yatağan dk. 90+4), Abdülkerim Canlı, Ziya Alkurt (Oltan Karakullukçu dk. 66) Kerem Baykuş, Yasin Eratilla (Hasan Kaya dk. 46), Uğur Can

Gebzespor: Furkan Taş, Haşim Arda, Adem Doğan, Mertcan Aktaş (Anıl Emre Yılmaz dk. 90), Mustafa Pektemek (Furkan Çelik dk. 73), Emre Batuhan Adıgüzel, Denizalp Özdemir (Yunus Karakaya dk. 59), Tolunay Yurtseven (Onur Taha Takır dk. 90), Mutlu Güler (Emircan Altıntaş dk. 90), Cenk Ahmet Alkılıç, Batuhan Altıntaş

Goller: Kerem Baykuş (dk. 79 ve 88) (Isparta 32 Spor), Batuhan Altıntaş (dk. 10), Ertuğrul Kurtuluş (dk. 73 k.k.) (Gebzespor)

Kırmızı kart: Cenk Ahmet Alkılıç (dk. 83) (Gebzespor)

Sarı kartlar: Kerem Baykuş (Isparta 32 Spor), Haşim Sarman, Mustafa Pektemek, Furkan Çelik (Güzide Gebzespor) - ISPARTA

Kaynak: İHA

Gebzespor, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor ve Gebzespor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler
Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu

18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:21
Kızılırmak taştı Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 18:55:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Isparta 32 Spor ve Gebzespor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.