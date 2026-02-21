TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 25. haftasında Isparta 32 Spor sahasında Gebzespor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Safa Yılmaz, Gökhan Yüksel, Ali Gün
Isparta 32 Spor: Onur Behiç, İsmail Hakkı Doğan (Bedirhan Altunbaş dk. 75), Ertuğrul Kurtuluş, Kamil İçer, Hüseyin Öztürk (Rıdvan Dönmez dk. 75), Alperen Pak (Sergen Yatağan dk. 90+4), Abdülkerim Canlı, Ziya Alkurt (Oltan Karakullukçu dk. 66) Kerem Baykuş, Yasin Eratilla (Hasan Kaya dk. 46), Uğur Can
Gebzespor: Furkan Taş, Haşim Arda, Adem Doğan, Mertcan Aktaş (Anıl Emre Yılmaz dk. 90), Mustafa Pektemek (Furkan Çelik dk. 73), Emre Batuhan Adıgüzel, Denizalp Özdemir (Yunus Karakaya dk. 59), Tolunay Yurtseven (Onur Taha Takır dk. 90), Mutlu Güler (Emircan Altıntaş dk. 90), Cenk Ahmet Alkılıç, Batuhan Altıntaş
Goller: Kerem Baykuş (dk. 79 ve 88) (Isparta 32 Spor), Batuhan Altıntaş (dk. 10), Ertuğrul Kurtuluş (dk. 73 k.k.) (Gebzespor)
Kırmızı kart: Cenk Ahmet Alkılıç (dk. 83) (Gebzespor)
Sarı kartlar: Kerem Baykuş (Isparta 32 Spor), Haşim Sarman, Mustafa Pektemek, Furkan Çelik (Güzide Gebzespor) - ISPARTA
Son Dakika › Spor › Isparta 32 Spor ve Gebzespor Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?