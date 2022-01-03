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Isparta Belediye spor Hentbol Takımı yoluna yenilgisiz devam ediyor - Son Dakika

Isparta Belediye spor Hentbol Takımı yoluna yenilgisiz devam ediyor

03.01.2022 13:14
Isparta Belediye spor Hentbol Takımı yoluna yenilgisiz devam ediyor

Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Ligde Isparta'yı temsil eden Isparta Belediye spor Hentbol Takımı, kendi sahasında karşılaştığı Eskişehir Büyükşehir Belediye spor ile berabere kaldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Ligde Isparta'yı temsil eden Isparta Belediye spor Hentbol Takımı, kendi sahasında karşılaştığı Eskişehir Büyükşehir Belediye spor ile berabere kaldı. Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Isparta Belediye spor Hentbol Takımı, 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

Isparta Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde kurulan hentbol takımı bu sezon 2.Lige çıkmıştı. Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig müsabakalarında Isparta'yı temsil eden ve Erkekler C grubunda yer alan Isparta Belediye spor Hentbol Takımı, ligdeki ilk maçında geçen hafta deplasmanda karşılaştığı Burdur Gençlik sporu 32-28 yenmişti.

Isparta Belediye spor Hentbol Takımı bu hafta kendi sahasında ligin güçlü takımlarından Eskişehir Büyükşehir Belediye sporla karşı karşıya geldi. Işıkkent Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Isparta Belediye spor Hentbol Takımı ilk yarıyı 13-11 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısı da kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Heyecanlı geçen ikinci yarı sonunda Isparta Belediye spor Hentbol Takımı ile Eskişehir Büyükşehir Belediye spor Hentbol Takımı 24-24 berabere kaldı ve puanını 3'e yükseltti.

Ligde 3 puanla ikinci sırada yer alan Isparta Belediye spor Hentbol Takımı, hafta sonunda Konya Büyükşehir Belediye sporla deplasmanda karşılaşacak. - ISPARTA

Isparta Belediye spor Hentbol Takımı yoluna yenilgisiz devam ediyor
Isparta Belediye spor Hentbol Takımı yoluna yenilgisiz devam ediyor

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Türkiye Hentbol Federasyonu, Eskişehir, Hentbol, Isparta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta Belediye spor Hentbol Takımı yoluna yenilgisiz devam ediyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Isparta Belediye spor Hentbol Takımı yoluna yenilgisiz devam ediyor - Son Dakika
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