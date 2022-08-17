Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu

17.08.2022 18:16
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu

Isparta Belediyespor'un milli haltercisi Fatma Gül Çevik, Polonya'da düzenlenen Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.

Isparta Belediyespor'un milli haltercisi Fatma Gül Çevik, Polonya'da düzenlenen Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.

Isparta Belediyespor'un milli haltercisi Fatma Gül Çevik, Polonya Varşova'da 10-17 Ağustos tarihleri arasında yapılan Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Avrupa birincisi oldu. Çevik, +81 kiloda 96 koparma ve 122 silkmeyle toplamda 218 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. 122 kilo silkme yapan milli halterci Çevik hem Türkiye rekoru kırdı hem Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı bayrağı Polonya'da dalgalandıran Fatma Gül Çevik, başarılarına bir yenisini ekledi. - ISPARTA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fatma Gül, Polonya, Isparta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

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